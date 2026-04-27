Subsecretario descarta eliminación de Programa de Derechos Humanos y afirma que sugerencias de Hacienda "no serán atendidas"

El subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, se refirió a la continuidad del Programa de Derechos Humanos, esto luego que el Ministerio de Hacienda sugiriera descontinuarlo.

La autoridad gubernamental rechazó de plano la posibilidad de dar un paso atrás en esta materia. Al respecto, el personero precisó: “Vamos a continuarlo, está totalmente conformado. Se lo anunciamos a los funcionarios”.

En esa misma línea, el representante del Ejecutivo puso énfasis en la relevancia de esta iniciativa, argumentando que “el programa de DDHH continúa porque es muy importante no solo para la subsecretaría sino para el país”.

Para despejar cualquier incertidumbre sobre la postura frente a la billetera fiscal, Mira fue categórico al advertir que "las sugerencias que salieron de Hacienda no serán atendidas en ningún sentido".

Sumado a lo anterior, el subsecretario detalló las bases normativas que sustentan su decisión, afirmando que este plan "forma parte del mandato legal de la subsecretaría y hemos manifestado a las distintas instituciones y funcionarios que se continuará".

CAUSAS VINCULADAS A DERECHOS HUMANOS

En otro ámbito de la controversia, se abordó la filtración de un correo electrónico redactado por Constanza Garrido, actual jefa del programa. En dicho mensaje interno, ella señalaba haber recepcionado “instrucciones en orden a no alegar o apelar en causas en etapa de cumplimiento”. Frente a esto, Pablo Mira negó rotundamente que se hayan emitido directrices para frenar la participación en litigios asociados a violaciones a los derechos fundamentales.

Este escenario se había tensionado aún más debido a los reclamos presentados tanto por la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Justicia como por antiguas directoras de la instancia. Estas voces acusaban una supuesta restricción al trabajo de los juristas durante aquellos procesos judiciales en los que se debate el otorgamiento de beneficios a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.

Para zanjar este punto específico, el subsecretario aclaró el procedimiento vigente, sosteniendo que "no hay instrucción alguna de forma general, sino que lo que hay es un protocolo del año 2017 de analizar caso a caso, y es lo que seguiremos haciendo".

(Imagen: Ministerio de Justicia)

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