Subsecretario de Seguridad alerta: "El crimen organizado y la delincuencia se instalaron en la educación"

Tanto la Universidad Austral como el Instituto Nacional son el reflejo de una problemática mayor en Chile, según la visión del subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet. La autoridad gubernamental planteó que los recintos formativos del país han sido permeados por la delincuencia y el crimen organizado.

Durante una conversación con Radio Duna, el personero del Ejecutivo enfatizó la postura de la actual administración frente a esta crisis: "Este gobierno tiene voluntades claras respecto de la lucha contra el crimen organizado, y así ha sido desde el primer día".

Para hacer frente al terrorismo y a las bandas criminales, Jouannet garantizó un fortalecimiento de las instituciones policiales. En esa línea, detalló que "no solamente vamos comprar vehículos, sino que una cuestión mucho más profunda de cuestiones estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con lo que estamos viendo en la educación, donde se instaló el crimen organizado y la delincuencia".

Al profundizar en este diagnóstico, la autoridad ejemplificó con los incidentes protagonizados por encapuchados. Al respecto, argumentó que "el tema de los overoles blancos es una cuestión objetiva de crimen organizado, de delincuencia, en nuestros establecimientos educacionales, y no en cualquiera, en los mejores establecimientos educacionales del país, como el Instituto Nacional".

El deterioro del sistema también fue objeto de sus críticas, apuntando directamente a la inacción de las autoridades en el pasado. Sobre este punto, reprochó que "la clase política y la elite política miraba desde el frente, veía como esto se deterioraba, y como que se normalizó, y se victimizó, y finalmente se destruyó la educación".

Los cuestionamientos dirigidos hacia la titular de la cartera, la ministra Trinidad Steinert, también fueron abordados por el subsecretario, quien confesó su sorpresa ante un escenario inédito para él. "Esa descalificación, esa crítica de que se instala, no lo había visto yo. Yo me acuerdo cuando asumió el gobierno del presidente Boric, yo no vi que la administración que salía empezara a criticar de manera abierta en materia de políticas públicas y en este caso materia de políticas de seguridad", manifestó. A esto, agregó una advertencia: "eso es complejo, porque en definitiva rompe ciertos códigos republicanos que nosotros teníamos".

Defendiendo la gestión actual, Jouannet remarcó que "nosotros lo que estamos haciendo es justamente no improvisar, lo que estamos haciendo son políticas de fondo, de largo aliento, pensando en el en el futuro, pero no nos hemos comprometido a resolver problemas que nosotros heredamos, no solo en la administración anterior, sino en un problema heredado ya hace bastante tiempo".

El ataque sufrido por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y la posterior formalización de tres alumnos aprehendidos por el hecho, sirvieron como punto de comparación para la autoridad. Evaluando este caso, indicó que "a mí me parece que lo que hubo en la Universidad Austral es el germen, o puede ser el germen, de lo que nos ocurrió en el Instituto Nacional, donde dejamos y se hizo vista gorda para lo que ocurrió y mire la situación en que está".

La máxima autoridad académica de dicha casa de estudios no quedó exenta de los reparos del subsecretario, al considerar que "ha sido débil respecto de, solamente decir, mire, yo condeno esto".

Para concluir su intervención, Jouannet fue tajante sobre las medidas disciplinarias que se deberían tomar: "Él dijo que no eran estudiantes, o sea, él se atrevió a decir eso, y lo que hemos visto que no es así, que eran estudiantes, además con gratuidad en algunos casos, y, por tanto, yo creo que ahí lo que corresponde es la expulsión de los estudiantes, no queda otra alternativa".

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