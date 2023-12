Subsecretaria de salud por vacunas Covid vencidas: “Es imposible que no hayan mermas"

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, se refirió a los cerca de 2 millones de vacunas de Covid-19 que no fueron utilizadas en la población y terminaron venciendo.



Según consignó El Líbero, alrededor de 1.850.362 dosis vencieron entre marzo de 2022 y agosto de este año. Debido a esto, diputados UDI que integran la Comisión de Salud de la Cámara Baja, anunciaron que citarán a la ministra de Salud, Ximena Aguilera y a la subsecretaria de la cartera Albagli.



Al respecto, en conversación con CHV Noticias, la subsecretaria sostuvo que “lo primero que tenemos que entender es que es imposible que no hayan mermas” y explicó que no fueron utilizadas debido a la llegada de la versión bivalente.



“Lo que ocurrió es que cuando estábamos vacunando con la estrategia de la primera vacuna, la monovalente, llegó la segunda, que es la vacuna actualizada. Y la recomendación que hace la OMS es siempre poner a disposición de las personas la vacuna más actualizada posible”, detalló la autoridad.



En ese sentido, indicó que la “única forma que hubiéramos tenido como Gobierno de no incurrir en esas mermas, hubiera sido tomar la decisión consciente de no entregarle a las personas la mejor vacuna y ese es un costo sanitario que no estamos disponibles a pagar”.



“Hicimos las gestiones para una donación internacional, tuvimos contacto formal con varios países, pero no hubo una acogida favorable porque los otros países estaban en la misma situación: actualizándose a la vacuna más reciente”, afirmó la subsecretaria.

