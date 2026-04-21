Subsecretaria de Prevención del Delito tilda de "bastante interesadas" las críticas del exministro Cordero

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, se refirió a los dichos del exministro de Seguridad, Luis Cordero, quien en una entrevista televisiva acusó una supuesta “improvisación” del actual Gobierno en materias relacionadas con el combate a la delincuencia.

Durante una entrevista con EmolTV, la autoridad gubernamental reconoció su sorpresa ante las palabras del exsecretario de Estado. Según detalló, la labor que hoy despliegan desde su repartición “tiene que ver con la entrega de datos o de cifras”.

Para rebatir las acusaciones, Quintana fue enfática en detallar los procesos actuales: “Lo único que nosotros hemos modificado a la fecha respecto de lo que se hacía antes es la periodicidad. En lo demás, estamos usando la misma metodología que se había acordado ya previamente con el resto de las instituciones”, precisó.

En esa misma línea, la subsecretaria descartó de plano cualquier tipo de desprolijidad en la gestión y calificó el juicio de Cordero como “bastante interesado”.

Sobre los ajustes implementados por el actual Gobierno, la personera aclaró: “Lo que sí hay es que nosotros nos vimos obligados a hacer ciertas modificaciones respecto de cómo íbamos a comenzar el trabajo”.

Otro de los puntos abordados por la titular de Prevención del Delito fue la salida de Fabián Gil, quien renunció a su cargo como jefe de la Unidad Estratégica ante rumores sobre el cierre de dicho departamento. Frente a este escenario, Quintana aseveró que los críticos “están muy mal informados, no se ha suprimido ninguna unidad”, garantizando la continuidad operativa del área.

Respecto a las motivaciones detrás de esta modificación interna, argumentó: “Lo único que se hizo fue cambiar al jefe y la verdad es que sería insólito que el señor Cordero considerara que nosotros nos tenemos que quedar con una jefatura que pertenece a su propia confianza”.

Sumado a lo anterior, respaldó las determinaciones tomadas por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien optó por designar a colaboradores de su círculo más cercano. En este sentido, Quintana remarcó que no resulta pertinente cuestionar la credibilidad de la secretaria de Estado por conformar sus propios equipos.

Ya en el cierre de su intervención, la subsecretaria manifestó su intención de no atribuir “mala fe en sus dichos” a las críticas de Cordero. Más bien, sugirió que el exministro carece de información actualizada sobre las resoluciones en materia de seguridad, las cuales, subrayó, obedecen a políticas de Estado.

Para concluir su réplica, Quintana lanzó una dura advertencia sobre el manejo de los antecedentes: “Tendría que pensar que están tergiversando la información, y eso sería bastante más incómodo. Uno no lo esperaría de exautoridades tan importantes del Estado”.

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