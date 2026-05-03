Ministra de Seguridad pide tiempo: "Déjennos trabajar, resultados no pueden ser inmediatos"

Frente a las críticas recibidas durante su gestión, la titular del Ministerio de Seguridad, Trinidad Steinert, reconoció haberse “sentido cuestionada”. Sin embargo, la autoridad gubernamental solicitó espacio para desarrollar su labor, advirtiendo que los frutos de su estrategia son procesos “que no pueden ser inmediatos”.

Durante una conversación con el La Tercera, la secretaria de Estado profundizó en las medidas que está implementando el Ejecutivo. “Entiendo esta ansiedad de la ciudadanía, pero tenemos un plan. Hay tres ejes estratégicos y uno de ellos es retomar el control de las calles, en sentido amplio. Es decir, de las rutas, fronteras, comunas, plazas, puertos, cárceles, para enfrentar el crimen organizado. Esto se ha hecho de manera concreta, con operativos que se han realizado desde el primer momento coordinados por el Ministerio de Seguridad”, detalló la autoridad.

En esa misma línea, la ministra argumentó que la estrategia gubernamental va más allá de los arrestos. “aquí no se trata solamente de la detención de personas, sino que también de la incautación de drogas, armas y vehículos que estaban robados. Hay que retomar el control del territorio, de la calle, del barrio, y que nunca más estas organizaciones criminales estén en esa disputa y que se marque la presencia del Estado. Pero los resultados no van a ser inmediatos”, precisó.

Al ser requerida sobre el tiempo necesario para evidenciar mejoras, Steinert recurrió a su experiencia previa en el Ministerio Público. “Cuando fui fiscal regional de Arica tuvimos una baja, por ejemplo, en la tasa de homicidios después de dos años. En Tarapacá, dos años. Un plazo razonable, diría que por lo menos de aquí a fin de año. La tasa de homicidios la estamos mostrando por Transparencia una vez a la semana”, puntualizó.

Respecto a las dudas sobre su liderazgo en la cartera, la ex fiscal fue enfática. “cuestionada, sí. Ha habido cuestionamientos. Pero creo que también obedece a una ansiedad de la comunidad, de la ciudadanía, de distintos actores. Y es entendible. Lo único que les digo es déjennos trabajar, lo estamos haciendo, pero los resultados no pueden ser inmediatos”, reiteró.

Otro de los focos principales abordados en el diálogo periodístico fue el fortalecimiento de la policía uniformada. La secretaria de Estado indicó que existe una fuerte apuesta por aumentar la dotación policial, una medida que se enmarca “entre los anuncios que hizo el presidente de mejorar la formación”.

Para lograr este objetivo, el Gobierno prepara modificaciones sustanciales. “El día de hoy, cuando ingresan a la escuela de formación ganan en promedio $ 80.000 aproximadamente. Queremos incentivar a retomar esta carrera y que los jóvenes se postulen a Carabineros de Chile. Habrá novedades en un proyecto en las próximas dos semanas para subir a más del doble sus ingresos, con cambios a la malla curricular. Pienso que en cuatro años debiéramos tener el doble de carabineros, es decir 90 mil”, concluyó la ministra.

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