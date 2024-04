Solitario delincuente quita arma a guardia, asalta un banco y se retira caminando de la sucursal en Conchalí

Un sujeto robó un banco tras robarle el arma a uno de los vigilantes privados en la comuna de Conchalí, región Metropolitana,

Según información preliminar, el individuo llegó hasta una sucursal del banco BCI del sector empresarial "El Cortijo", donde se habría hecho pasar por un cliente.

Posteriormente, se acercó al vigilante privado, a quien intimidó para sustraer su arma y luego se dirigió al sector de las cajas, donde obligó al personal a entregar el dinero para luego darse a la fuga.

El coronel de Carabineros Marcos Jiménez detalló que con el arma “intimida a distintas cajeras y cajeros que están atendiendo y en seis cajas procede a sustraer dinero. Los mismos funcionarios, sin establecer resistencia, entregan el dinero".

"El banco no estaba con tanta gente en el interior, el escape es bastante fluido porque no hay ningún tipo de resistencia. La persona ingresa sola y se retira sola, la persona ingresa a pie, no hay ningún vehículo hasta el momento involucrado", señaló.

La policía se encuentra realizando la búsqueda del delincuente con apoyo de un helicóptero que se encuentra sobrevolando la zona.

