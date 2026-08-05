Sistema de Admisión Escolar 2027: postulación estará abierta hasta el 27 de agosto

Ya se encuentra abierto el periodo principal del Sistema de Admisión Escolar (SAE) del Ministerio de Educación, proceso que permite a las familias postular a establecimientos municipales, de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), de administración delegada y particulares subvencionados para el año escolar 2027.

La ministra de Educación, María Paz Arzola, invitó a los apoderados “a postular con calma, informarse en la plataforma del Sistema de Admisión Escolar y revisar con atención todos los colegios disponibles; sus proyectos educativos, infraestructura, actividades extracurriculares, programas y resultados académicos, para que puedan tomar una decisión informada. Recuerden que la admisión 2027 tiene el mismo proceso y plataforma de años anteriores”.

Las postulaciones se iniciaron este martes y no se realizan por orden de llegada, por lo que el Ministerio reiteró que la fecha y hora de la postulación no influirán en el resultado. Además, las familias podrán modificar su postulación cuantas veces lo estimen conveniente hasta el cierre del proceso, descargando siempre el comprobante actualizado.

El periodo principal de postulación estará disponible hasta las 14:00 horas del jueves 27 de agosto a través del sitio www.sistemadeadmisionescolar.cl. En tanto, los resultados de asignación se publicarán entre el 15 y el 21 de octubre.

¿QUIÉNES DEBEN POSTULAR?

El proceso está dirigido a:

Estudiantes que ingresan por primera vez al sistema escolar y buscan matricularse en un establecimiento con financiamiento estatal.

Alumnos que no tienen continuidad educativa en su establecimiento actual , como quienes cursan 8° básico en colegios que no imparten enseñanza media.

Estudiantes que desean reincorporarse al sistema educativo .

Extranjeros residentes en Chile que buscan incorporarse al sistema escolar chileno.

Estudiantes que desean cambiarse a un establecimiento con financiamiento del Estado .

RECOMENDACIONES

El Ministerio recordó que las familias deben postular solo si realmente necesitan cambiar de establecimiento, ya que si un estudiante es asignado a un nuevo colegio a través del SAE perderá automáticamente el cupo en su establecimiento actual, independiente de si posteriormente acepta o rechaza la asignación.

Para participar, los apoderados deben ingresar a la plataforma www.sistemadeadmisionescolar.cl. Quienes nunca hayan participado en el proceso principal o complementario deberán registrarse previamente.

Posteriormente, deberán agregar los establecimientos de su preferencia y ordenarlos según el interés de la familia. La recomendación es postular a, al menos, seis colegios distintos, ya que mientras más establecimientos se incluyan, mayores serán las posibilidades de obtener un cupo.

El sistema intentará asignar primero la primera preferencia, luego la segunda y así sucesivamente, de acuerdo con las vacantes disponibles y los criterios de prioridad.

Una vez finalizada la postulación, los apoderados deberán descargar y guardar el comprobante del trámite.

PURANOTICIA