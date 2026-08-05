"El Zar de la Clonación" queda en prisión preventiva tras formalización por 30 estafas

El 11º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Alejandro Cárdenas, el sujeto conocido como "El zar de la clonación" que fue detenido este martes en la comuna de Recoleta, imputado por cerca de 30 estafas con la compra y venta fraudulenta de vehículos.

La Fiscalía Metropolitana Sur lo formalizó por los delitos clonación de vehículos y estafa, entre otros ilícitos y la jueza Verónica Vásquez decretó la prisión preventiva por estimar que la libertad del imputado constituye un riesgo para la seguridad de la sociedad.

Tras la audiencia, la fiscal Paula Flores informó que hay al menos 23 víctimas, incluso algunas fueron detenidas por receptación de vehículos con encargo por robo, debido a que no tenían manera de saber que habían sido clonados.

Según informó el OS9 de Carabineros, que detuvo al sujeto, el modo de operar consistía en la utilización de documentación falsificada o adulterada, para comercializar y transferir vehículos de terceros sin la debida autorización de sus propietarios.

El teniente Felipe Cortés, del departamento OS-9 de Carabineros, explicó que las víctimas se percataron de la clonación de sus vehículos al registrar cobros imprevistos de autopistas concesionadas o durante la renovación de la documentación vehicular.

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