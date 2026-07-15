SII revela que 25 plataformas de apuestas online se registraron para declarar y pagar IVA

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que 25 plataformas dedicadas a la realización de apuestas online se inscribieron entre el martes 14 y miércoles 15 de julio ante el SII en el régimen simplificado para declarar y pagar el IVA a los Servicios Digitales.

Luego del anuncio, por parte de la institución, de que a partir del 15 de julio comenzaría a aplicar el mecanismo de cambio de sujeto del IVA Digital a aquellas plataformas de apuestas en línea que no se hayan inscrito ante el Servicio para la declaración y pago del IVA Digital por los servicios prestados a contribuyentes con domicilio o residencia en Chile, solo en un día se registraron 25 plataformas.

NÓMINA DE PLATAFORMAS INSCRITAS

PLATAFORMA NOMBRE INSCRIPCIÓN 1. http://www.betsala.com Betsala B.V. 2. http://www.playsala.com 3. http://www.latamwin.online W&C N.V. 4. http://www.winchile.com 5. http://www.latamwin.online 6. http://www.pokerenchile.com 7. http://www.juegaenlineachile.com Ingus Bridge Corp 8. http://www.bettingiscool.com http://www.bettingiscool.com 9. https://fortunazo.cl/ Leontodo N.V. 10. https://jugabet.cl/ Gladia N.V. 11. https://cl.novibet.com Logflex MT Limited 12. https://www.skillonnet.com/ Skill On Net LTD. 13. http://state77.com Novawave Technology N.V. 14. http://cl.bet7k.com 15. http://1xbet.com 1XBET 16. https://estelarbet.cl/ S3 Tech N.V. 17. https://betway.com Betway Limited 18. http://coolbetchile.com Polar Limited 19. http://www.baytreeinteractive.com Baytree Interactive Limited 20. http://www.epicbet.com Overcooked LTD. 21. http://www.respin.com 22. https://418services.com/ 418SERVICES B.V. 23. http://kaizengaming.com Kaizen Gaming International Limited (Betano) 24. http://www.doradobet.com VS Services LTD. 25. http://www.betsson1001.com Netplay Malta Limited

APLICACIÓN DEL CAMBIO DE SUJETO A PLATAFORMAS NO INSCRITAS

Tal como lo había anunciado, el Servicio de Impuestos internos, a través de la Resolución Exenta N° 94 del 15 de julio de 2026, estableció la nómina de plataformas que no se inscribieron a las que se aplicará el cambio de sujeto. Esta medida busca asegurar el correcto de pago del impuesto por parte de los servicios de apuestas, juegos de azar y casinos prestados de manera remota por plataformas digitales sin domicilio ni residencia en Chile.

Bajo este esquema de cambio de Sujeto, será la operadora del medio de pago la responsable de retener el 19% de IVA en cada transacción y enterarlo mensualmente en arcas fiscales.

Este mecanismo de fiscalización se sustenta en la experiencia acumulada desde 2021, año en que comenzó a aplicarse el IVA a los Servicios Digitales prestados por plataformas extranjeras, lo que ha permitido al SII identificar, a través de la información de tarjetas de débito, crédito y prepago, entre otras, qué plataformas de apuestas operan en el país.

NÓMINA DE PLATAFORMAS NO INSCRITAS

BET365

STARS

1WIN.COM

ELECTRAWORKS

THELOTTER

POKERSTARS

GGPOKER

BETCRIS

LEOVEGAS

ROOBET

PASOS SIGUIENTES

El Servicio procederá a revisar la información entregada por las plataformas en el proceso de inscripción. Una vez confirmada, el paso siguiente es analizar que las declaraciones y pagos del IVA Digital realizados sean los que corresponden a cada una de estas plataformas de apuestas en línea. Esto, en base a la información que el SII recibe a través de los proveedores de medios de pago.

La Subdirectora de Fiscalización, Carolina Saravia, explicó que “con la información que estamos recibiendo, podremos monitorear la inscripción y controlar el correcto pago de este impuesto por parte de estas plataformas, a través de procesos automatizados diseñados y construidos con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y la mayor recaudación directa que se aplicará a partir de la aplicación de este impuesto”.

PURANOTICIA