SII informa que más de 104 mil personas regularizaron deudas por préstamos solidarios de la pandemia

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que, hasta el 31 de agosto, 104.916 personas que mantenían una o más cuotas impagas de los préstamos solidarios 2020 y 2021 por la pandemia regularizaron su situación, por un monto total de $23.230 millones.

De acuerdo con el organismo, este proceso se tradujo en la presentación de 225.457 declaraciones de renta, debido a que la normativa que reguló estos beneficios estableció que el pago de las cuotas se realizaría a través de las Operaciones Renta correspondientes a los años 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.

Las personas que regularizaron sus deudas lo hicieron mediante dos vías. La primera consistió en pagar la deuda aceptando la propuesta de Declaración de Renta correspondiente a cada año adeudado. La segunda fue solicitar el cupón de pago o giro respectivo para suscribir un convenio de pago con la Tesorería General de la República (TGR).

En cuanto a la distribución territorial, las regiones que concentran los mayores montos regularizados son la Región Metropolitana, con $11.345.228.567; Valparaíso, con $2.235.196.922; y Biobío, con $2.029.391.755.

Por otro lado, las regiones que registraron los mayores montos solicitados a través de los préstamos solidarios 2020 y 2021 fueron la Región Metropolitana, con una cifra superior a los $2.225 millones; Maule, con más de $912 millones; y Valparaíso, con más de $440 millones.

OPCIONES

El SII recordó que las personas que mantienen cuotas impagas de los préstamos solidarios cuentan con dos vías para regularizar su situación, dependiendo de si actualmente tienen o no la capacidad de pagar la deuda.

Quienes pueden pagar actualmente no necesitan acudir a las oficinas del SII. En estos casos, el trámite se puede realizar por internet, simplemente aceptando la propuesta de Declaración de Renta correspondiente a cada uno de los años en que existan cuotas impagas.

En cambio, quienes no están en condiciones de pagar actualmente su deuda cuentan con dos alternativas.

La primera es esperar hasta el 14 de septiembre, fecha a partir de la cual podrán solicitar en el sitio web del SII el cupón de pago o giro, luego de presentar su declaración de renta correspondiente a cada uno de los años adeudados, seleccionando la opción sin pago. Con este cupón podrán posteriormente suscribir un convenio de pago con la TGR.

La segunda alternativa consiste en presentar una petición administrativa a través de sii.cl. Para agilizar este trámite, el SII habilitó especialmente la materia “F22 – Solicitar presentar F22 Préstamo Solidario”.

Esta opción permite también obtener un cupón de pago por cada préstamo adeudado. Con dicho documento, la persona podrá suscribir, ocho días después, un convenio de pago ante la TGR y, de esta manera, regularizar su situación.

PURANOTICIA