SII facilita consulta que entrega informe actualizado de la situación tributaria de un determinado contribuyente

Con el fin de facilitar y promover operaciones seguras entre contribuyentes, el Servicio de Impuestos Internos hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar la consulta del comportamiento tributario de terceros disponible en sii.cl, a la que es posible acceder ingresando solo el RUT del contribuyente o empresa que se desea consultar.

Esta consulta entrega un informe resumido y actualizado de la situación tributaria de un determinado contribuyente, que permite establecer alertas para aquellas personas que efectúan operaciones con terceros que presentan un comportamiento tributario irregular (con indicios de realizar acciones deliberadas para no cumplir con sus obligaciones tributarias, accediendo a ventajas indebidas).

De esta manera, cualquier persona puede acceder y revisar la información tributaria base de un tercero, desde cualquier lugar y en cualquier momento, pues se encuentra disponible en línea.

“Esta es una herramienta de gran utilidad para la ciudadanía en general, que está disponible en sii.cl y que permite obtener una primera mirada sobre los antecedentes y comportamiento de un contribuyente. Con ello, es posible alertar a quien consulta sobre eventuales comportamientos tributarios irregulares, para que tome los resguardos necesarios y evite ser parte de fraudes o de incumplimientos tributarios”, comentó el Subdirector de Asistencia al Contribuyente del SII, Patricio Muñoz.

El informe, al que es posible acceder a través de esta consulta considera, entre otros datos, el inicio de actividades, los documentos tributarios autorizados, así como recomendaciones o advertencias derivadas de su comportamiento tributario como, por ejemplo, que no fue hallado en su domicilio y que, por tanto, no cuenta con verificación de actividad en el lugar señalado.

La información entregada describe la situación del contribuyente al momento de la fecha de consulta, por lo que no constituye una certificación de su comportamiento tributario. Así, si para un RUT no aparecen observaciones, no necesariamente significa que en una posterior auditoría no se detecten problemas.

Si el contribuyente consultado no está de acuerdo, o desconoce la situación informada en la consulta, deberá concurrir a la unidad del SII correspondiente a su domicilio, para aclarar o resolver su situación.

PURANOTICIA