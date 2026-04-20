SHOA descarta tsunami en Chile tras fuerte terremoto que sacudió a Japón

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió a la costa del Pacífico en el norte de la prefectura de Iwate, en Japón, situación que provocó olas de 80 centímetros.

La Agencia Meteorológica Nacional (JMA) hizo un llamado a que "evacúen de inmediato las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos hacia un lugar más seguro".

"No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la advertencia", añadieron desde el organismo, ante la posibilidad de producirse un tsunami de mayor magnitud.

Producto de lo ocurrido, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país.

"SHOA indica, por sismo magnitud 7.6 a 170 km al SE de Hachinohe, Japón, no existe amenaza de tsunami para las costas de Chile", señalaron en redes sociales.

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