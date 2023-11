Servel por oficio de RN para denunciar "intervencionismo" del gobierno: "Emitir opiniones no constituye propaganda electoral"

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Juan Andrés Tagle, se refirió al oficio ingresado por parlamentarios de Renovación Nacional ante Contraloría, donde acusan al Gobierno por una posible intervención en el proceso electoral.

Los diputados ingresaron un escrito en el que solicitaron al contralor que "en uso de sus facultades constitucionales y legales, fiscalice y vele por la preeminencia del principio de probidad administrativa y prescindencia política en toda función o cargo público, así como de la legalidad del gasto público, requiriendo la información necesaria de la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo Dowling y demás personas que estime conveniente".

En esta línea, el jefe de bancada, el diputado Frank Sauerbaum, manifestó que el Gobierno “ha sido contumaz en intervenir en esta campaña. Hoy hemos presentado un documento para que la Contraloría investigue respecto de un volante que la Segegob sacó hace unos días, diciendo que, si este proceso se terminaba, este proceso se cerraba. Cosa que es absolutamente falsa”.

Al respecto, Tagle aseguró que “emitir opiniones no constituye propaganda electoral” y recalcó que el oficio “es materia de la Contraloría, el que regula que los funcionarios públicos no intervengan durante sus actividades”, según consignó La Tercera.

“Ellos no tienen prohibición de participar en la campaña al margen de esas actividades, y desde luego tampoco emitir opinión. Quiero recordar que emitir opiniones no constituye propaganda electoral y eso está claramente definido en la ley, así que eso es una materia de Contraloría, no del Servel”, agregó.

Asimismo, el presidente del Consejo Directivo del Servel comentó que “nosotros no podemos emitir opiniones o decidir sobre la materia de campaña electorales, incluyendo la franja. Hay libertad de expresión en Chile y libertad de expresión en las redes sociales, se dicen muchas cosas falsas en ellas, incluso respecto del propio Servel y de los procesos electorales. Pero es parte de la libertad de expresión, el derecho a opinar”.

