Cadem revela que 87% está de acuerdo con el cambio de gabinete y aprobación del Presidente Kast sube a 40%

La última encuesta Plaza Pública Cadem publicada este jueves, reveló un amplio respaldo al primer cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con el sondeo, un 87% se manifestó de acuerdo con la salida de Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno y de Trinidad Steinert del Ministerio de Seguridad Pública.

En paralelo, la aprobación del Mandatario subió cuatro puntos y alcanzó el 40%, mientras que su desaprobación llegó al 56%.

El 48% cree que la principal razón para el ajuste ministerial fue la mala gestión de algunos ministros, seguido por problemas de comunicación política (42%) e intentar mejorar la imagen del gobierno antes de la primera cuenta pública (41%).

Además, 59% considera que el Presidente Kast se equivocó en algunos nombramientos de su gabinete inicial y 64% está a favor de que este cambio se realizara antes del mensaje presidencial del 1 de junio.

En tanto, 50% piensa que el ajuste mejorará la comunicación del Gobierno con la ciudadanía, pero 44% opina que no habrá cambios en la capacidad del Ejecutivo para enfrentar la delincuencia ni en la gestión del gobierno y 43% cree lo mismo sobre la conducción política.

En cuanto a los movimientos de ministros, el 54% considera que liderar dos ministerios es demasiado trabajo para una sola persona. En ese contexto, 47% está de acuerdo con que el ministro Claudio Alvarado asuma también la vocería, 43% con que el ministro Louis de Grange se haga cargo además en Obras Públicas y el 38% con que Martín Arrau encabece el Ministerio de Seguridad.

Por último, sobre la violencia en La Araucanía, 65% cree que durante el último año se ha mantenido igual versus el 14% que estima que ha aumentado. Además, disminuye en 15pts a 67% quienes piensan que hay terrorismo en esa zona. Asimismo, 51% está de acuerdo con que el Estado de Chile está avanzando decididamente en el control sobre Temucuicui y 53% con que no hay ningún lugar del país donde el Estado no pueda ingresar.

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