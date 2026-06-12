Sernac emite alerta de seguridad por cuatro modelos de estufas Mademsa: Podría existir riesgo de incendio

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una Alerta de Seguridad, luego que la empresa Electrolux de Chile S.A. informara de un defecto presente en diversos modelos de estufas de la marca Mademsa que implicarían un eventual riesgo para la seguridad de los consumidores.

Según informó el Sernac, se trata de cuatro modelos, que corresponden a un total 32.974 unidades que fueron distribuidos en el país entre abril y junio de 2026, y que presentan una posible falla en el regulador de presión de gas. A la fecha, y de acuerdo a lo reportado por la empresa, existen 9.289 unidades en manos de consumidores.

Los modelos afectados son:

- Estufa 15KG GLP BRONZE HG15G: SERIE 9000815222

- Estufa 15KG GLP ONIX HG15B: SERIE 9000815213

- Estufa 15KG HIBRIDA GLP HH15B: SERIE 9000815234

- Estufa 5KG GLP HG05B: SERIE 900081524

La potencial anomalía se presenta en el regulador de gas -accesorio utilizado para conectar la estufa al cilindro de GLP-, que afectaría al mecanismo interno de sujeción, específicamente al retenedor de trabado cuya función es asegurar el acoplamiento entre el vástago y el cuerpo del regulador.

Se constató que en casos puntuales, este pin podría presentar una desalineación respecto de su posición original de diseño, lo que impediría que cumpla su función de anclaje y resistencia mecánica, lo que debilitaría el mecanismo de cierre del regulador, reduciendo su capacidad para soportar la presión del gas, en condiciones normales de uso.

El principal riesgo asociado se podría dar al accionar manualmente el mando del regulador, donde eventualmente se podría provocar el desprendimiento repentino de su vástago, que en caso de estar la estufa conectada al gas y prendida, podría generar una liberación de gas que en contacto con una fuente de ignición activa en el propio producto (llama piloto) puede generar un riesgo de deflagración o incendio.

A la fecha se han registrado 3 incidentes ocurridos en Chile, en donde se ha desprendido el vástago del regulador, uno con resultado de incendio, otro con resultado de fuego y uno de desprendimiento de vástago sin resultado de incendio/ fuego.

En caso de tener alguno de los modelos afectados, el Sernac llama a:

- Descontinuar su uso inmediatamente.

- Contactar a Mademsa de forma inmediata.

- Proceder a la devolución de la estufa. Los servicios de asistencia técnica acudirán a retirar el artefacto en el domicilio de los consumidores, pero considerando que es posible que se presente una alta contingencia, la empresa pondrá a disposición lugares físicos de entrega.

- Gestionar la devolución del dinero. La empresa emitirá un "Certificado de Cambio", que será el comprobante de entrega del producto.

En caso de mayores dudas, los consumidores se pueden contactar con la empresa a través de su call center 600 600 5353, sitio web https://resuelve.mademsa.cl/ o correo soporte@mademsa.cl. También pueden escribir al SERNAC a la cuenta de correo electrónico seguridaddeproductos@sernac.cl.

(Imagen referencial: Shutterstock)

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