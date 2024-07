"Sepan que no lo vamos a permitir": Boric advierte a sectores de la derecha que "de tanto en tanto" llaman a privatizar Codelco

Durante su visita a Chuquicamata, donde conmemoró el Día de la Dignidad Nacional, que recuerda la nacionalización del cobre, el Presidente Gabriel Boric envió un mensaje a quienes “de tanto en tanto” proponen privatizar Codelco, acusando que es una empresa anticuada en sus procesos e ineficiente en sus resultados.

En ese sentido, el mandatario dijo durante su discurso que “de tanto en tanto surgen voces de algunos sectores de la derecha chilena y uno que otro extraviado por ahí que llaman a privatizar Codelco o parte de él. Sepan que no lo vamos a permitir”.

En esa misma línea, planteó que “Codelco no solo no se privatiza, sino que además avanza en nuevas funciones y en nuevas exploraciones”.

Asimismo destacó que la empresa “está avanzando en otra industria clave para la transición energética: el litio. Y en esto es importante avanzar con alianzas público-privadas”.

Boric recordó que cuando se anunció la Estrategia Nacional del Litio, fue motivo de debate, “y en el sector del gran empresariado chileno no cayó bien, pero no importa porque no le caemos bien”, insistiendo a continuación que “tenemos que trabajar juntos porque la colaboración público-privada es necesaria”.

“Pero acá las decisiones se toman soberanamente por los gobiernos soberanamente elegidos. Y la decisión de que en los salares estratégicos el Estado tenga participación mayoritaria, y Codelco va a ser fundamental en aquello, fue una decisión de la que me enorgullezco”, dijo.

Boric también recalcó que en el gobierno de Salvador Allende se concretó la nacionalización del cobre.

“Fue aprobada unánimemente en el Congreso, pero como saben no se puede esconder lo difícil que fue en su momento convencer a los diferentes sectores de la importancia de avanzar en esta dirección”.

“Desde aquel histórico 11 de julio de 1971, Codelco ha entregado al Estado más de 160 mil millones de dólares. Ha sido el sueldo de Chile, el pilar sobre el cual se han construido muchos de los beneficios sociales y políticas de bienestar con la que hoy cuentan los chilenos y chilenas”, dijo en su alocución.

“Siempre falta. Siempre se necesita más. Pero cuando he tenido la oportunidad de recorrer otros países de América Latina, agradezco profundamente esa decisión soberana de 1971", enfatizó.

