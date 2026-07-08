Senadora Balladares destaca tramitación de la megarreforma en el Senado: "Tratamos de hacer algo distinto"

La senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, se refirió a la tramitación de la megarreforma y al anuncio de diputados del Partido Socialista (PS) de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar parte del proyecto.

En conversación con Radio Duna, la parlamentaria sostuvo que el ambiente durante la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados fue muy distinto al que se ha vivido en el Senado, apuntando a una actitud obstruccionista por parte de la oposición en la etapa inicial del debate.

Al respecto, Balladares recordó que al inicio de la tramitación en el Congreso, "el ánimo de la oposición en la Cámara de Diputados fue obstruccionista, no fue de conversación. Esta estrategia fue un tsunami de indicaciones para trabar la discusión y no para llegar a acuerdos, mostraba un ambiente que no estaba propicio".

La timonel de RN destacó que en el Senado las conversaciones se han desarrollado en un clima diferente, lo que, a su juicio, ha permitido avanzar en el análisis de la iniciativa.

"En el Senado nosotros tratamos de hacer algo distinto, porque tenemos hoy día un acuerdo administrativo respecto a la Mesa del Senado y de las distintas comisiones. Nos ha permitido el Senado generar algunas discusiones con un tono distinto", resaltó.

Consultada por lo ocurrido en la Comisión de Medio Ambiente, donde senadores de oposición abandonaron la sesión durante la discusión del proyecto, Balladares reconoció que no era el escenario ideal, aunque afirmó que era una situación previsible debido a las diferencias existentes en esa materia.

En cuanto a lo ocurrido en la Comisión de Medio Ambiente, donde senadores de oposición se retiraron durante la discusión del proyecto, la timonel de RN manifestó que "claramente no es lo que uno espera, pero era una de las áreas donde menos acuerdo había, así que no me parece tan raro como termina la votación, que los senadores que no son oficialistas se terminen parando de la mesa".

Pese a las discrepancias, la senadora aseguró que las conversaciones han permitido identificar avances y también establecer con claridad los temas en los que será difícil alcanzar consensos.

Respecto a las conversaciones por megarreforma, la senadora aseguró que "han salido puntos interesantes y también se han despejado algunos en los que no vamos a tener acuerdos, como lo que vimos en Medio Ambiente".

Finalmente, Balladares manifestó su intención de que el proyecto logre un respaldo político más amplio durante su tramitación.

Balladares también dijo que espera ampliar el apoyo al proyecto. "Me encantaría que lo tuviéramos no solo del socialismo democrático", expresó.

PURANOTICIA