Senador Quintana apunta al Poder Judicial por crisis de seguridad: "No se requieren leyes nuevas para que cumpla su rol"

El presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, se refirió a la crisis de seguridad que se vive en el país y aseguró que el Poder Judicial tiene muchas responsabilidades en esto.

En entrevista con radio Pauta, Quintana explicó que la problemática migratoria y de seguridad tiene muchas causas en las que participan diversos actores, acto seguido apuntó a tribunales.

"Esto siempre es multifactorial, uno es el Gobierno, otro rol es de las policías y por cierto la Fiscalía y los tribunales", dijo Quintana.

“Claramente, el Poder Judicial tiene muchas responsabilidades en esto y no se requieren nuevas leyes para que el Poder Judicial cumpla su rol y no salgan libres las personas con reincidencia. Ellos tienen que aplicar la ley y la ley es muy clara con respecto a esto”, agregó el senador PPD.

Al ser consultado por el plebiscito y la posibilidad de cerrar el proceso, Quintana marcó distancia con el PC, sus socios en la actual alianza del gobierno.

"En esa certeza que nosotros estamos queriendo entregar, nosotros tenemos una diferencia con respecto al Partido Comunista. Porque en su declaración nosotros creemos que no otorgan esa certeza", indicó Quintana.

"Ellos están mirando el 17 de diciembre. Nosotros también estamos mirando el 17, tenemos la misma opción en el Plebiscito, pero nos interesa mucho lo que pase del 18 de diciembre en adelante, porque vamos a tener un país muy fracturado, muy dividido y polarizado, entre otras cosas, por este proceso”, complementó.

El senador PPD expresó que “el país necesita certezas y por lo menos en este gobierno o en el que venga, nosotros no vamos a impulsar un nuevo proceso".

Por último, se refirió a la posibilidad de que el Presidente Gabriel Boric no asista a la asunción al poder de Javier Milei en Argentina.

“Yo no entendería que el Presidente no fuera. Yo no he hablado con el Presidente, pero no sé de dónde surge esto de que él podría no ir", manifestó.

“En abril del año pasado, cuando llevaba un mes en el gobierno, su primera visita de Estado fue a Argentina y no fue porque haya estado Alberto Fernández, fue porque el Presidente entiende que la relación con Argentina es estratégica y no depende de quien esté temporalmente en La Moneda”, complementó Quintana.

PURANOTICIA