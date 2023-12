Senador Ossandón rechaza la candidatura de José Antonio Kast: "Es no entender nada"

El senador de RN Manuel José Ossandón, se molestó y criticó que se esté desatando una "carrera presidencial a esta altura con lo que vive la gente" y aseguró que "es no entender nada".

En entrevista con Radio Pauta, Ossandón sostuvo que "desatar una carrera presidencial a esta altura con lo que está viviendo la gente es no entender nada, porque en el fondo la gente está aterrada por la delincuencia, le tiene miedo a la falta de crecimiento a lo que está pasando en Chile. Y empezar a hablar de una candidatura presidencial a esta altura a mí me parece absurdo".

"No creo que estas dos personas (José Antonio Kast y Evelyn Matthei) sean los únicos que pudieran ser candidatos", complementó.

Al ser consultado si se presentaría a una candidatura presidencial, fue claro en señalar que "a mí no me interesa. Además, trabajar con la derecha económica es muy difícil y yo no estoy dispuesto a bajar lo que yo pienso, hay muchos poderes fácticos que controlar todo y yo no estoy dispuesto a eso, estoy feliz en lo que estoy haciendo".

“Lo que pasó en el Plebiscito demuestra que esto se fue al centro, Bachelet, etc., puede perfectamente en el futuro existir un Presidente de una centroizquierda moderada o de una centroderecha moderada, eso se abrió lo que no estaba", agregó.

Respecto al exabanderado de republicanos, Ossandón indicó que "cuando tú tienes que Kast se está proclamando candidato presidencial a ver 'si Dios le permite salud y todo'. Si Dios lo va a traer o el viejo pascuero lo va a ir a dejar a La Moneda, es porque no entienden nada”.

“Hoy la gente está desesperada de que no puede salir de la casa y están hablando de candidatos presidenciales, nada que ver. Por último Evelyn Matthei es un poquito más pudorosa", añadió.

Ossandón complementó que Kast y su partido, "tuvo todo para hacer una Constitución y no fue capaz de liderar un equipo para llegar a un acuerdo, cuando tú tienes todas las herramientas es porque la cosa anda mal y ahora es candidato presidencial y no fue ni siquiera capaz de llegar a un acuerdo para sacar una buena Constitución y nos farreamos todo el proceso de nuevo".

"Matthei tuvo la suerte de que el otro se desatinó y se adelantó, se dio cuenta de que está metiendo las patas", acotó.

Finalmente, para el senador, Matthei "está en modo candidata presidencial con todo", añadiendo que si bien "yo creo que pueden haber otras personas" para competir, la jefa comunal de Providencia, "es una persona que es capaz demás de ser una buena Presidenta, ha sido ministra, es inteligente, sabe de economía, yo no tengo ningún problema con Evelyn Matthei".

