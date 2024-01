Senador Ossandón no comparecerá ante tribunal supremo de RN: “Es impresentable”

Como “impresentable” calificó el senador Manuel José Ossandón una eventual sanción del tribunal supremo de su partido en la pugna que sostiene con el alcalde de Puente Alto Germán Codina por los apoyos que ambos han entregado a sus “elegidos” para disputar el sillón edilicio.

Según publica este martes El Mercurio, el senador Ossandón hizo pública su decisión de no concurrir ante el TS asumiendo las consecuencias que esto pueda traer.

“La verdad es que no me voy a presentar al tribunal supremo, tampoco me voy a defender. Considero que es increíble, por lo menos, lo que están haciendo. Por lo tanto, siempre acogeré, y si me sancionan o me expulsan, ellos sabrán”, recoge El Mercurio.

“Yo voy a asumir lo que ellos digan, no tengo problemas. Pero lo que sí es claro, es que un partido que inicia un proceso por alguien que denuncia que hay irregularidades, es impresentable”, afirmó.

Previamente había dicho que sería “primera vez en la historia del partido” que el Tribunal Supremo actúe de oficio.

Desde la tienda de Antonio Varas indican que la no comparecencia de Ossandón ante el TS no impide que esta instancia partidaria resuelva sobre el asunto y eventualmente sancione al parlamentario, pero también sostienen que “si responden y argumentan ante el tribunal, se exponen en menor medida a un castigo”.

Mientras Ossandón apoya a su sobrino Felipe Ossandón, actual concejal, Codina promueve la candidatura de Karla Rubilar, quien se vio obligada a renunciar al cargo que ocupaba en el municipio para seguir en carrera.

La pugna pública que ambos han protagonizado, con acusaciones de nepotismo por parte de Codina y de aprovechamiento político a costa del municipio por parte de Ossandón, derivó la intervención del TS del partido, instancia que actuando de oficio abrió una causa en contra de ambos "por infracción al deber de lealtad y afecto partidario y posibles conductas indebidas que comprometan los intereses o prestigio del partido".

Anteriormente, Codina dijo que respetaría lo que resuelva el TS del partido, “de hecho, creo que son valiosas, porque de alguna manera buscan darle cohesión al partido. Lo único que he hecho fue responder a lo que fueron verdaderas agresiones que hizo el senador”, afirmó al mismo medio.

En su defensa el jefe comunal dijo es su momento que Rubilar es “una persona conocida de mucho antes ejerció cargos sumamente importantes, fue ministra de Desarrollo Social, fue intendenta, fue parlamentaria, ella tiene una trayectoria que nadie puede decir que se vino a hacer conocida aquí. Eso es totalmente falso”.

Ossandón había cuestionado la continuidad de Rubilar en su cargo en el municipio, afirmando que “la contrataron para trabajar en el municipio”, por lo que el uso de recursos municipales era incompatible con su deseo de postular a la alcaldía.

PURANOTICIA