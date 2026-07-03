Senador Ossandón arremete tras caso Steinert y fija postura por la megarreforma: "Tenemos que ganar, si es por un voto, será por un voto"

El senador de Renovación Nacional (RN), Manuel José Ossandón, abordó el dictamen de la Contraloría relacionado con la exministra Trinidad Steinert, además de referirse a la discusión de la megarreforma impulsada por el Gobierno. Sobre este último proceso, sostuvo que el oficialismo debe sacar adelante la iniciativa en el Congreso, "aunque sea por un voto".

En entrevista con Radio Infinita, el parlamentario fue consultado en primer término por el pronunciamiento de Contraloría respecto de la exsecretaria de Estado.

"Las cosas que están mal hechas, están mal hechas", respondió.

Posteriormente, añadió que "hay que preocuparse que no se vaya a repetir una cosa como esa. No hay nada que defender".

No obstante, llamó a evitar que el tema siga escalando políticamente mediante nuevas acciones en el Congreso.

"Una de las cosas que hay que hacer es tratar de, por el futuro de Chile, hacer una especie de tregua, esta opción de que empiecen a haber acusaciones constitucionales por acá, acusaciones constitucionales por allá, buscando... si la señora ya no está, no es ministra, fue muy poco tiempo, y aquí hoy hay un ministro que va a cumplir con todas las condiciones, por lo tanto ¿Para qué seguir?", aseguró.

MEGARREFORMA Y BÚSQUEDA DE ACUERDOS

Consultado por la reunión convocada por el presidente Kast con los presidentes de los partidos oficialistas, Ossandón señaló que el objetivo sería consensuar una hoja de ruta para la tramitación de la reforma.

"O sea, yo no puedo entender que un presidente que está en una megareforma como la que está, que lo que necesita son acuerdos, su partido se sume a una acusación sin fundamento con fuerza y empiece a pelear con todo el mundo y a atacar a todo el mundo, cuando justamente lo que el presidente Kast necesita es que todos se sienten, que convencen y lleguen a acuerdo", comentó.

Respecto de la votación del proyecto, el senador afirmó que lo importante es aprobar la iniciativa, independientemente del margen con que se consiga.

"A mí no me preocupa eso. El asegurar una reforma a tantos años porque votó un porcentaje no tiene ninguna validez, porque podría pasar cualquier cosa en Chile y podría cambiar el parlamento en un 80% y la cosa es totalmente distinta. En política se gana o se pierde", aseguró.

En esa línea, agregó: "Aquí nosotros tenemos que ganar esta reforma y si es por un voto, será por un voto. Lo importante es que seamos capaces de que esta reforma de resultados y los hechos de la reforma sean los argumentos para no cambiarla".

Asimismo, recordó su experiencia en la tramitación de una reforma anterior.

"Yo participé en la reforma de la presidenta Bachelet y todos los técnicos nos dijeron muchas cosas y nosotros estábamos convencidos de los resultados. Bueno, los resultados no fueron los que se esperaban y por lo tanto hay que cambiarla. Así de claro", señaló.

RESPUESTA A ARTURO SQUELLA

En relación con las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien afirmó que su colectividad no está disponible para debilitar el contenido del proyecto durante la discusión legislativa, Ossandón sostuvo que si se busca modificar la esencia de la iniciativa "claramente no va a haber acuerdo", aunque enfatizó que "nadie puede estar en contra de sentarse en una mesa a conversar".

El parlamentario agregó que "cuando tienes un proyecto profundo como este, no puedes ceder en las bases del proyecto, porque si no para eso no lo presentas".

Finalmente, hizo un llamado al líder republicano a privilegiar el diálogo durante la negociación legislativa.

"Yo le pediría a Squella que tenga una actitud más constructiva y que esas declaraciones las dé adentro de la mesa y defienda lo que él considera que es incambiable y que lo defienda con fuerza. Si para eso estamos", concluyó.

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