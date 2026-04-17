Senador Mirosevic cuestiona el plan de Reconstrucción Nacional de Kast: "Es una política de shock económico"

El senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, se pronunció en contra de la idea de legislar el plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Presidente José Antonio Kast, que reúne múltiples cambios tributarios y económicos en un solo proyecto.

Durante una entrevista concedida a radio Cooperativa, el parlamentario catalogó la propuesta gubernamental como “un proyecto bastante desbalanceado”. En esa línea, argumentó que si bien incluye “muchas medidas -uno podría estar de acuerdo con algunas-, pero en términos generales parece más bien una política de shock económico, y no estoy por apoyar algo de este tipo”.

La decisión de la administración Kast de no buscar consensos fue otro de los puntos criticados por el congresista, quien lamentó que La Moneda “perdió la oportunidad de impulsar un gran pacto por el crecimiento con el que todos hubiésemos estado de acuerdo”. En lugar de ello, cuestionó que se haya optado por “un tono extremo y polarizante, que no los llevará a buen lugar ni a ellos ni a Chile”.

Al analizar específicamente el eje tributario, el representante fue categórico al sostener que “la combinación entre bajar el impuesto corporativo y reintegrar el sistema tributario, es una bomba brutal”.

Las proyecciones del senador apuntan a una fuerte disminución en los ingresos fiscales a raíz de estas rebajas de impuestos. Detallando sus cálculos, explicó: “Les bajamos a las empresas la tasa corporativa, y son 1.800 millones de dólares menos. Bajamos a los dueños de las empresas vía impuesto a la renta, 800 millones menos. En la suma estamos hablando de 2.600 millones. Si sumas el crédito tributario al empleo, son 4.000 millones de dólares de menos recaudación anual”.

Semejante merma en las arcas públicas derivará inevitablemente en un ajuste del gasto estatal, alertó el legislador. “Matemáticamente es muy difícil de imaginar que esto no vaya a tener como consecuencia corte en beneficios sociales”, advirtió.

Pese a sus reparos, reconoció aspectos positivos como el crédito tributario a la contratación, aunque subrayó que su impacto dependerá de la implementación. “Ese 15% de bonificación a la contratación puede marcar la diferencia, sobre todo en una pyme”, destacó. No obstante, criticó la falta de focalización en el diseño general: “La reducción de impuestos es solo al 2% de las grandes compañías de Chile. A las pymes aquí no se les rebaja nada”.

MIGRACIÓN Y LEY DE 40 HORAS

El escenario del endurecimiento de las expulsiones de extranjeros y las dificultades para concretarlas, particularmente hacia Venezuela, también fue abordado por el senador al analizar la política migratoria del Gobierno. “En temas de migración y seguridad voy a votar a favor de cualquier medida que ayude a controlar la situación”, afirmó, aclarando sobre las deportaciones que “no es un problema de voluntad, es la dictadura (chavista) la que nos cierra el aterrizaje”.

Finalmente, el parlamentario se refirió a los dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo respecto a la ley de 40 horas, los cuales reactivaron el debate en torno al Artículo 22.

En este marco, advirtió que el resultado electoral no debe interpretarse como un mandato para modificar políticas que cuentan con amplio respaldo ciudadano. “No estoy tan seguro de que Kast haya ganado porque la gente quería que le metiera mano a las 40 horas... Ganó por seguridad y control migratorio, y el Gobierno tiene que enfocarse en eso”, reflexionó.

A modo de cierre, Mirosevic llamó al Ejecutivo a evitar una agenda que incremente la tensión política y pidió transparencia en las modificaciones. “No nos pasen de contrabando estas otras medidas aprovechando el contexto”, concluyó.

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