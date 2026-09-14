Senador Longton llama a Kast a ordenar intervenciones de sus ministros: "No pueden tener autonomía para decir lo que quieran"

El senador Andrés Longton (RN) llamó al Presidente José Antonio Kast a ordenar las intervenciones de sus ministros y apuntó a que si ello no ocurre "los problemas va a seguir canalizándolos" el Mandatario.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario sostuvo que en “la coordinación y en la vinculación política entre los ministros con los parlamentarios hay un espacio de mejora indudablemente”.

"Cada ministerio no es una isla en sí mismo, no son autónomos y por mucho que tengamos ministros que no vengan del mundo político, eso no da derecho a que se pueda ejercer las funciones como a uno mejor le parezca", indicó.

En ese sentido, manifestó que "esa coordinación, y donde la cabeza y el jefe político es el ministro Alvarado, tiene que tener una bajada coherente y no autónoma desde el punto de vista del discurso y cómo se transmite esto y que cada ministro tenga claro cuál es su espacio de acción dentro de su ministerio".

“El Presidente primero, a través del jefe político, tiene que dar las señales lo suficientemente contundentes con sus ministros para señalarle que nadie puede pasar por arriba del ministro Alvarado, porque si no los problemas va a seguir canalizándolos el Presidente Kast, y cuando todo termina en el escritorio del Presidente Kast eso es un problema, porque lo expones más de la cuenta. Si ese es un diseño me parece que hay que afinarlo”, planteó.

El legislador afirmó que "el rol del jefe político es determinante o todos los ministros que estén en el comité político que tengan una experiencia política mayor, el ministro García, el ministro Alvarado son claves, pero para eso tiene que tener la directriz lo suficientemente contundente, clara, por parte del Presidente Kast".

Longton recalcó que "no pueden tener autonomía para decir lo que quieran, porque pasas a llevar a otros ministerios, pasas a llevar a otras carteras y puedes generar conflictos que no estén bien orquestados, porque si tu quieres generar un conflicto planificado está bien, pero cuando generas conflictos en otras carteras y eso no está planificado o no está coordinado respecto a cómo proceder termina desviando la agenda”.

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