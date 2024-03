Senador Latorre e identidad política del FA: "Hemos sacrificado ideas, a diferencia de la derecha"

El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió hoy a la fusión del Frente Amplio y las declaraciones del diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social), en relación a “perder la disputa ideológica”, cuando el Gobierno acaba de cumplir dos años desde su arribo a La Moneda.

El parlamentario ahondó en este tema en particular y señaló que “es potente decir se acaba RD y pasamos a construir una nueva historia en el Frente Amplio (FA). En cuanto a los dichos del Presiente, yo comparto la idea de construir un proyecto progresista para Chile a largo plazo. Se está conversando con la DC el pacto municipal, no sé si involucrará o no una apuesta en común”, dijo a radio Pauta.

Sobre el bajo nivel de aprobación del Presidente y la proyección que podría ser negativa, Latorre afirmó que “esta alianza va más allá. Es un nuevo partido para el sistema político chileno y para el largo plazo, trasciende al Gobierno actual. Lo vamos a inscribir en el Servel y va a transcender”.

También se le consultó al senador sobre los costos que podría traer el caso fundaciones o cualquier acto de corrupción en el nacimiento de la nueva fuerza política. “Creo yo que en poco tiempo tomamos decisiones de manera colectivas bien duras, como la expulsión de militantes, suspensión de otros, querella por parte del partido para llegar al final, entonces tomamos decisiones. Acá no es que nos hicimos los locos ni miramos al techo”, explicó.

“Hemos tomado decisiones y sin duda hay muchas cosas que mejorar. Uno no puede prometer que, en tus filas, sobre todo, un partido nuevo que va acumulando poco tiempo y llega mucha gente a militar, no puedes prometer que no van a haber dentro de tus filas irregularidades o corrupción, el tema es cómo las enfrentas”, indicó Latorre.

Sobre las declaraciones del diputado Winter, en relación a perder la disputa ideológica que ha dado el Gobierno en los primeros dos años, el senador valoró el debate abierto por el parlamentario de CS. “Sin duda que de pronto, frente a determinados proyectos emblemáticos, a veces cuesta que esta discusión de transparente a la sociedad y eso nos ha costado como Gobierno”.

“No veo una gran polémica, no tiene que ver con que no estemos disponibles a los acuerdos. Al contrario, hemos estado disponibles a los acuerdos en estos seis años y voy a seguir apelando a los acuerdos”, aclaró Latorre.

“Ya hemos sacrificado ideas y hemos estado disponibles a ceder, como el 3-3 que no era nuestra fórmula oficial. A diferencia de la derecha, que se atrinchera en una postura”, dijo el senador.



Al finalizar, Juan Ignacio Latorre también se refirió a la decisión del Presidente de marginar a Israel de la próxima Fidae 2024. “Estoy de acuerdo con la decisión de que no vengan al Fidae las empresas israelíes. Es un gesto parecido al que hizo Piñera con Rusia”.

“Tengo una opinión muy crítica sobre el embajador de Israel, creo que se ha sobrepasado. Pero de ahí a pedir la salida de él es una decisión de Gobierno”, finalizó.

