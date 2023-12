Senador Jaime Quintana: “Los plebiscitos han incrementado legitimidad de actual Constitución"

Según el presidente del PPD "la actual Constitución tiene muchos baches, partiendo por su origen, eso no se ha corregido, pero ha demostrado ser útil mientras no seamos capaces de darnos un mejor marco de convivencia como país. No estoy defendiendo a los cuatro generales, pero estoy tratando de constatar lo que ocurrió ahora"