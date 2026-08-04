Senador Gahona apoyará la megarreforma tras compromiso del Gobierno de asegurar recursos para la reconstrucción de Coquimbo

En la previa de la votación en el Senado del último artículo pendiente de la megarreforma, el senador Sergio Gahona (UDI), confirmó que respaldará la iniciativa tras recibir el compromiso del Presidente Kast y del ministro de Hacienda de asegurar recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo.

En entrevista con radio Universo, el parlamentario reveló que conversó con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre "un protocolo de acuerdo, lo que me parece razonable y anoche tuve una conversación con el Presidente, y el Presidente me estrechó la mano y comprometió y me señaló que los recursos para la reconstrucción de Coquimbo iban a estar".

"Yo como lo he dicho en reiteradas oportunidades, el mecanismo a mí me da lo mismo, si es un veto aditivo o si es la Ley de Presupuesto 2027, en una glosa bien determinada a los ministerios correspondientes y las flexibilidades para la ejecución rápida de las inversiones", aseguró.

Agregó que "por tanto, no debiéramos tener inconveniente hoy día para aprobar el proyecto", insistiendo en que el Presidente le reiteró que los recursos para la zona iban a estar. Anoche lo reiteramos, lo volvimos a conversar, donde me dijo que 'me quedara tranquilo', que los recursos iban a estar y me estrechó la mano".

El senador reconoció que "no tenemos la cifra y el monto exacto del costo de la reconstrucción" para la zona afectada por los temporales. “Yo creo que (estos recursos) van a estar en el Presupuesto 2027, que es lo que yo siempre propuse y me parece a mí que es la es la forma más seria de abordar más realista y concreta”.

“Los temas de emergencia están abordando con recursos frescos de ahora y se están desarrollando, no las obras definitivas, pero las obras de por lo menos la reconectividad de las carreteras y todo ello con medidas de emergencia y eso se está haciendo", añadió.

Y explicó que “se está ocupando recursos del presupuesto 2026 para ello, Y ahí parece que las obras definitivas de reconstrucción en el ámbito de la vialidad urbana, la vialidad interurbana, en los hospitales que han quedado dañados”.

“Todos los daños en el ámbito de la urbanización de las ciudades y, por supuesto, la conectividad en la carretera, los puentes, socavones, en fin, todo eso quiere que sea incluido en una glosa presupuestaria", detalló.

Aseguró que es importante que "no solo otorgue montos definidos y específicos para asignar exclusivamente a la región de Coquimbo los efectos de reconstrucción, sino también que otorguen las flexibilidades para que esta ejecución sea rápida y no tengamos que pasar por toda la tramitación burocrática del Estado, incluyendo la evaluación social de proyectos, que evidentemente tarda mucho y y terminamos hablando de una reconstrucción el año 2029".

“El rango razonable, pensando en lo que significa los mejoramientos o las reparaciones de todo lo que tiene que ver la con la vialidad interurbana, todos los temas de los socavones, la conectividad de carreteras y todo ello, puentes, en fin, eso estamos hablando de 500 millones de dólares. Ese es el piso, y de ahí para adelante se tienen que abordar con todos los demás presupuestos", aseveró.

Finalmente, afirmó que “cuando el Presidente me dice a mí que van a estar los recursos necesarios para la reconstrucción, yo estoy pensando que, efectivamente sean los sean los recursos precisos y no cualquier cifra. Y eso no solo lo ha señalado el Presidente, también lo ha señalado el ministro de hacienda en su visita a la región".

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