Senador Flores cuestiona al ministro Arrau y asegura que "no existe un cambio notable" en seguridad tras muerte de niño de 12 años

Tras la muerte de un niño de 12 años, a raíz de una violenta encerrona ocurrida en San Bernardo, el senador Iván Flores (DC) emplazó al Gobierno a enfocar las urgencias en los proyectos pendientes de la agenda de Seguridad, como infraestructura crítica y reglas del uso de la fuerza.

“Urge trabajar como Estado en el fortalecimiento de las policías y solucionar el déficit de Carabineros; ya es hora de pedir cuentas. No vemos que efectivamente haya un cambio notable en la práctica, en los números y en los resultados”, criticó el parlamentario.

Aunque reconoció que “el ministro Arrau tiene una actitud distinta y es más ordenado que el desastre que tenía la ministra Steinert, finalmente, lo que estamos viendo son copamientos y eso lo hacen las policías por sí solas y por sí mismas, lo mismo que pasaba con Steiner. Necesitamos ver los proyectos legislativos”.

“¿Dónde está la urgencia del proyecto que regla el uso de la fuerza de las FF.AA. y la policía? No tiene urgencia. ¿Dónde está el proyecto de infraestructura crítica que sigue dando vueltas? No tiene urgencia. No necesitan descubrir la pólvora”, agregó.

El parlamentario detalló, además, que “el proyecto que el Gobierno ha presentado en este ámbito no apunta a lo central; está absolutamente desbalanceado. Es un absurdo. Hagamos un catálogo de incivilidades entonces y castiguémoslas penalmente, pero lo que se ha hecho es inconstitucional. El ejecutivo no se puede concentrar en eso, ni siquiera pensar en avanzar en ese proyecto; hay que cambiarlo completamente”.

“¿Cuántos Carabineros vamos a recuperar de los que se han perdido? Más de doce mil hoy día ya no están en la institución y no se sabe cómo se van a recuperar. ¿Qué pasa con el sistema de inteligencia? ¿Desapareció la ANI? ¿Desapareció el sistema que crea la ley que tramitamos en el Congreso Nacional? En fin, yo creo que ya es tiempo de empezar a pedir cuentas. El ministro Arrau no es un novato, empezó en el día uno con el Gobierno", criticó.

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