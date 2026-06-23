Niño de 12 años muere tras ser arrastrado por delincuentes durante encerrona en San Bernardo: quedó atrapado con el cinturón

Un niño de 12 años murió luego de ser arrastrado por delincuentes que robaron en una encerrona el vehículo de una familia en la comuna de San Bernardo. El menor quedó atrapado con el cinturón de seguridad al momento de bajarse y los antisociales no se percataron de la situación.

Los trágicos hechos se iniciaron a la 1:00 de la madrugada de este martes en calle Catemito con la caletera de la ruta 5 Sur, donde una banda de seis sujetos que se movilizaban en un vehículo interceptó una station wagon de una familia que regresaba a la capital y que se dirigía a su domicilio en la comuna de Puente Alto.

El grupo de delincuentes amenazó con armas blancas a las víctimas y las obligó a descender para escapar a toda velocidad en el vehículo familiar, sin percatarse de que estaban arrastrando al menor enredado en el cinturón de seguridad.

Después de varios kilómetros, los antisociales se dieron cuenta de esa situación y abandonaron el station wagon familiar en Portales con Leonardo da Vinci. El vehículo de la banda también fue abandonado. Finalmente, los delincuentes escaparon a pie.

Los vecinos del lugar en que fue dejado el cuerpo del menor avisaron a Carabineros, que inició una búsqueda de la banda con el apoyo de un helicóptero pero sin resultados hasta el momento. El fiscal Juan Carlos Hidalgo confirmó que el menor fue arrastrado por varios kilómetros.

Por su parte, el teniente coronel Pablo Hernández indicó que "se está trabajando en toda la región Metropolitana y se recuperó el segundo vehículo que participó en el hecho. Se está siguiendo la ruta para dar con la detención de los sujetos culpables de este hecho".

PURANOTICIA