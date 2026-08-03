Senador Flores asegura que el Gobierno no tiene los votos para aprobar compensación por exención de contribuciones a municipios

El senador de la DC, Iván Flores, afirmó que el Gobierno no cuenta con los votos necesarios para aprobar este martes en el Senado el mecanismo de compensación a las municipalidades por la exención del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años, iniciativa que constituye el último paso para despachar la megarreforma.

"No tienen los votos, no los tuvieron y creo que no los van a tener porque no han querido conversar. Es lo mismo que la reforma tributaria, se conversa todo lo demás, menos la reforma tributaria", expresó el parlamentario.

Flores advirtió que, a su juicio, el Ejecutivo está condicionando la aprobación del proyecto al financiamiento de los municipios, situación que calificó como inaceptable.

"Cuando está a punto de rechazarse la propuesta dicen 'si no quieren compensación, no hay nada'. No puedo creer que el gobierno deje a los más de 300 municipios de Chile sin el Fondo Común Municipal, producto de lo que debe regresarle después de esta exención tributaria", agregó.

Asimismo, sostuvo que, en caso de que la iniciativa sea rechazada, el Gobierno debería recurrir a un veto presidencial para garantizar los recursos destinados a los municipios.

"El gobierno lo que tiene que hacer, si se le rechaza, es poner un veto y puede ser un veto aditivo, puede ser un veto sustitutivo, pero no puede dejar a los municipios sin plata y lo que está haciendo es un chantaje, es un vil chantaje por cuanto está diciendo 'si no me lo aprueban como está, entonces no hay plata para ningún municipio'. ¿Cómo es la cosa?", cuestionó Flores.

El legislador también criticó la postura del ministro Quiroz, asegurando que los municipios de menor tamaño no pueden quedar sin los recursos del Fondo Común Municipal, mientras que aquellos que más aportan al fondo tampoco deberían ser compensados mediante impuestos generales.

"Este es el peor desafío que puede hacer el ministro Quiroz a quienes pensamos que los municipios más chicos no pueden quedarse sin el Fondo Común Municipal y los municipios más ricos, que son los que más aportan al fondo, no pueden ser compensados con impuestos generales", afirmó.

Finalmente, reiteró que el Ejecutivo dispone de herramientas constitucionales para resolver el problema si la norma no consigue los respaldos necesarios.

"Entonces, este chantaje que están haciendo respecto de que si nosotros nos negamos, los que pierden son los municipios. No vamos a pisar el palito. Si se rechaza, ponga un veto. Tiene toda la atribución el presidente de la República, sustitúyalo y haga las cosas bien como corresponde", cerró.

La disposición que aún debe ser aprobada establece un aporte fiscal de un millón 500 mil UTM al Fondo Común Municipal (FCM), con el objetivo de compensar la menor recaudación que tendrán las municipalidades tras la entrada en vigencia de la exención del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años.

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