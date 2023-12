Senador Coloma cierra la puerta de la UDI a José Antonio Kast: "No es tiempo de candidaturas presidenciales"

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, se refirió a las declaraciones del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien tiene intenciones de competir por tercera vez para llegar a La Moneda.

El senador gremialista en entrevista con radio ADN sostuvo que le parece un error “esta especie de obsesión chilena de adelantar las carreras presidenciales”.

“Siento que hay demasiado problema y demasiada concentración de problemas actuales como para pensar en lo que va a pasar presidencialmente en dos años más. Lo digo bien objetivamente, lo he sostenido siempre de esa manera, no me pareció adecuado (los dichos del líder republicano)”, agregó.

Coloma fue claro en manifestar que "yo creo que no es tiempo de hablar de candidaturas presidenciales a dos años de la elección”, dijo el presidente de la UDI Javier Macaya, mientras que el timonel de RN, Rodrigo Galilea, sostuvo que “este no es momento de hablar de candidaturas presidenciales”.

“Yo siento que las oposiciones, porque creo que hoy día estamos en un fenómeno bien especial, que para hablar de las oposiciones necesitamos llevar un solo candidato presidencial en dos años más para la elección pertinente”, apuntó.

El presidente del Senado analizó que "de todas las oposiciones, es lo que yo creo que sería bueno buscar, porque creo que es un gobierno que objetivamente no lo ha hecho bien (...) creo que es importante que haya un cambio, una alternancia bien significativa, y para eso a mí me parece que las oposiciones puedan tener escenarios de buscar un candidato presidencial”.

“Esa es la aspiración, no necesariamente se va a lograr, (pero) esa debería ser la lógica como deberíamos enfrentar este proceso electoral”, finalizó.

