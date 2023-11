Senador cercano a RN expresa su disposición a participar en franja de izquierda por el «En Contra» en Plebiscito Constitucional

El senador Juan Castro (IND-RN), uno de los parlamentarios de oposición que anunció que votará «En Contra» en el Plebiscito Constitucional, afirmó que si algún partido de izquierda quiere que participe en su franja electoral por esa alternativa, "estamos dispuestos a hacerlo".

Castro asistirá, junto a los otros parlamentarios de derecha por esta alternativa de rechazo, al lanzamiento del comando de la derecha por el «En Contra» en el Plebiscito del 17 de diciembre, que se efectuará en La Florida.

"Si de mí necesitan que haga un despliegue, no tengo ningún problema en hacerlo", comentó el legislador cercano a Renovación Nacional.

Sobre la imposibilidad que tienen de estar en la franja televisiva, explicó que "cuando se generó esta ley quedó solamente para los partidos políticos, ningún movimiento va a tener franja".

Sin embargo, recordó que "están los partidos de la izquierda que van a hacer su franja también y si algún partido de izquierda quiere que uno participe en su franja, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero eso depende ya de los partidos de izquierda".

Diputados y senadores de derecha anunciaron que lanzarán su propio comando por el «En Contra» en La Florida. Además de Catro, asistirá el senador Alejandro Kusanovic (IND-RN) y los diputados Gloria Naveillán (ex republicanos) Gonzalo de la Carrera (ex republicanos) Enrique Lee y Francisco Pulgar (ex PDG).

La coordinadora de la campaña, Elisa Salas (Republicanos), comentó que "vamos a hacer un trabajo informativo a nivel nacional, los estamos organizando en cada región, conversatorios y todo lo que sea informar a la gente".

Mientras que el senador Rojo Edwards (Republicanos) expresó que "personalmente no participaré de las decisiones ni de la campaña propiamente tal que realizarán las organizaciones de la sociedad civil".

"Estoy por el «En Contra». Hice públicas mis razones y lo seguiré haciendo, a través de mis redes personales, dando mi opinión en la discusión nacional y también, por supuesto, apoyando a las organizaciones por el «En Contra», si así lo solicitan", finalizó Edwards.

