Senador Castro dice que en el PS encargaron a "distinguidos juristas" que evalúen si hay fundamentos para recurrir al TC por la megarreforma

El senador Juan Luis Castro (PS) no descartó recurrir al Tribunal Constitucional por el plan de Reconstrucción Nacional, pues hasta el momento, solo ve beneficios para el 1% más rico de la población.

En entrevista con radio Duna, el legislador dio a conocer que "nosotros hemos encargado a distinguidos juristas que evalúen si es que hay o no fundamentos para ir al TC. No hay una proposición clara al respecto, está en estudio. Probablemente jueves o viernes vamos a tener un reporte”.

Luego se preguntó: “Si el problema es la falta de solvencia fiscal, ¿por qué el Gobierno quiere recurrir a no recaudar menos? porque la rebaja del impuesto primera categoría es eso”, dijo.

Y puso como ejemplo que tras el terremoto del 2010, el expresidente Sebastián Piñera “hizo fue una reforma tributaria para recaudar más, porque era una catástrofe nacional”, y para lo tanto “aumentó los impuestos de la primera categoría, lo mantuvo tres años”.

“Segundo, cuando usted coloca la invariabilidad tributaria, que para que la gente nos comprenda bien, son reglas del juego congeladas por 25 años, ¡caramba! eso significa que, para ese mismo mundo, que es el 1% de la población, las reglas no se tocan, son más o menos seis gobiernos que van a estar en esa condición”, sostuvo el senador.

Añadió que como tercer punto está “la arista de reintegración tributaria del proyecto: Eso significa que el empresariado, no la Pyme, sino que el empresariado más alto, puede también reducir de esos impuestos las utilidades”.

Pese estos argumentos que muestran un beneficio muy segmentado, Castro asegura que el Partido Socialista no tiene problemas en dialogar: “Estamos a la espera de que ahora, en los próximos días, haya proposiciones. Nosotros estamos elaborando las nuestras. O sea, nosotros no partimos aquí atrincherados, partimos en el Senado diciendo que queremos conversar. Y para eso, tienen que haber dos, igual que el tango”, sentenció.

Además, para el parlamentario, la acusación constitucional que ingresaron desde el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano en contra del exministro Nicolás Grau “no ayuda”, pues “genera un clima de polarización en el Congreso”, justo en medio de la discusión.

“Este proceso (la AC) dura más o menos un mes, o un poco más incluso, que es justo el mes clave en que se va a estar discutiendo el proyecto de ley de la megarreforma”, aseguró.

El congresista recordó que la posible acusación constitucional se dio a conocer “minutos después” que el ministro de Hacienda hablara de los errores en una proyección de la deuda pública a cuatro años más, y eso “es lo que parece que para los libertarios y republicanos es un notable abandono de deberes: una duda técnica que se tuvo en un minuto”.

“Entonces esto puede salir un tiro en la culata, aunque lo hagan. Pero enrarece el ambiente, sin lugar a dudas”, finalizó.

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