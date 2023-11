Senador Castro aclara que para devolución desde las isapres "Debe existir un reclamo"

El presidente de la comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro (PS) se refirió al cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema por cobros indebidos de las isapres y han calculado que, particularmente la arista prima GES, podría tener un efecto de caída del 12,7% de los ingresos.

“El precio final de un plan se compone de tres aspectos: el precio base, la tabla de factores y la prima GES. Sobre esta última, en agosto se estableció que finalmente había muchas isapres con sobreprecios abultados que tenían que reducirlo. Esto no tenía un plazo, como con la tabla de factores, que tenía una retroactividad de varios años y luego un tiempo que la Ley Corta propone para devolver. Acá es un fallo más rápido: la resolución dice que desde que se instruyó (17 de agosto) tiene que empezar a regir la baja de los precios del GES”, comenzó diciendo Castro en radio ADN

.

Castro aclaró que para que exista una devolución “tiene que existir un reclamo. Es decir, no se requiere una judicialización. Además, para que las siete isapres hagan su rebaja de la prima GES, la Superintendencia de Salud debe dictar un instructivo"

“El primer fallo dice que debieron acatar el fallo, ajustar el precio a la baja. No lo hicieron, porque tradicionalmente se espera un instructivo. Para devolver, hay que reclamarlo y para emparejar ahora es que va a haber un instructivo, que debiera tener aplicación en diciembre, para que las mismas isapres notifiquen a sus usuarios de la baja de prima ges y con eso el precio final también bajará”, apuntó.

Castro indicó que "ningún fallo puede ser interpretado, ni efectuado o se salga de la ley, en este caso, a través de una sentencia. Nosotros no estamos para construir un salvavidas artificial. Lo que hacemos es construir reglas claras a raíz de lo que la justicia dictaminó”.

“El sector con el que se conversa habitualmente tenía un grado de preparación que esto iba a suceder, porque el fallo de agosto nunca puso fecha; era de ejecución inmediata. Algunas isapres, no todas, están en una situación más riesgosa. Algunas subieron sobre el 100% la prima GES, se descuadraron. Se les va a afectar su ingreso porque es una rebaja muy sustantiva que tendrán que hacer. El escenario es desigual dentro de las isapres", apuntó.

Y luego prosiguió "en promedio, dicen que bajaría 12% el nivel de ingreso y cotización mes a mes. Para quebrar, tienen que declarar la necesidad de intervención con un plan de ajuste. Para eso se requiere que ciertos indicadores objetivos (patrimonio, liquidez, garantía)… En Estos momentos ninguna isapre tiene en duda esos indicadores que se diga que hay que intervenirla en un proceso de quiebra”.

“Esto adelanta, de alguna manera, una situación de desfinanciamiento de algunas isapres, no todas. Eso se tendrá que ver en diciembre o enero”, añadió.

La Ley Corta tiene plazo para estar en vigencia en mayo de 2024: se encuentra en trámite y sostuvo que “no es mágica para poder evitar situaciones de eventual quiebra. La ley va a permitir una transición, o que las propias isapres se vayan transformando a seguros complementarios con el tiempo. Pero la crisis financiera y la judicialización de las isapres es un fenómeno que ha corrido en paralelo a la ley corta, que no puede superpornerse a los fallos judiciales. Nos interesa que se pueda dar sostenibilidad hasta que donde sea factible, que se generen condiciones para que nadie interrumpa su atención (…) Ojalá eso no vaya a suceder, pero nadie puede asegurarlo”.

Será el Gobierno y su definición, cree el senador, “gravitante, porque ellos llevan el patrocinio de la ley, sobre todo en materia financiera. Sé que es un tema opinable, pero hasta el momento lo veo instalado en los mil millones como lo planteó el Gobierno hace semanas atrás”.

