Senado realizará sesión especial por asesinato de exmilitar venezolano Ronald Ojeda: se citará a ministra del Interior

El Senado acordó realizar una sesión extraordinaria este miércoles a las 12:00 horas para abordar las circunstancias en que se dio el secuestro y posterior asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, además de definir la agenda de seguridad para este año.

Lo anterior se dio luego de un acuerdo de comités, pese al rechazo del Partido Comunista.

Además, adelantaron que se citará a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien afirmó que "no hay nada que diga que esto tiene que ver con una intromisión de Venezuela". No obstante, sostuvo que "quien desestima las hipótesis del secuestro, no somos los políticos, son los investigadores".

El senador Rojo Edwards (exrepublicano), uno de los impulsores de la sesión especial, afirmó que "citaremos a la ministra Tohá para que además de referirse al caso, nos detalle cuáles serán las prioridades y tiempos legislativos de la ley de Inteligencia, Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), Infraestructura Crítica y la agenda de seguridad".

“Esperamos que la izquierda extrema no se siga oponiendo a la agenda de seguridad, y que el Partido Comunista se abra a la posibilidad de la tesis de involucramiento de Maduro en este secuestro y asesinato porque es una probabilidad real", agregó.

Edwards añadió que "lo único que hemos visto del gobierno respecto a la ley de Inteligencia son indicaciones que en vez de fortalecer a la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile, creaban más grasa estatal. Chile está en guerra contra el crimen organizado y la propuesta del gobierno es más burocracia".

