Senado aprueba proyecto para erigir monumento en memoria del expresidente Piñera: pasa a la Cámara para segundo trámite

El proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera quedó habilitado para continuar su tramitación legislativa, tras superar una nueva etapa en el Congreso.

La iniciativa fue aprobada en sala por 33 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, lo que permitió que avance a su segundo trámite en la Cámara de Diputados.

El proyecto se originó a partir de una moción presentada por las y los senadores José García Ruminot, Luz Ebensperger, Luciano Cruz Coke, José Miguel Insulza y Matías Walker, sumando además el respaldo de diversos parlamentarios.

Durante la discusión, el senador Luciano Cruz Coke, en su calidad de presidente de la Comisión de Cultura, fue el encargado de informar la iniciativa ante la Sala, precisando que esta establece que “dicho monumento se ubicará en la ciudad de Santiago y, más específicamente, en la Plaza de la Constitución”.

En contraste, las senadoras Claudia Pascual y Fabiola Campillai, junto al senador Daniel Núñez, dejaron constancia de su voto en contra, manifestando que “no se hubiera realizado un debate más amplio sobre esta iniciativa”, además de cuestionar el rol del exmandatario en materia de derechos humanos, especialmente “durante el estallido social”.

En tanto, los senadores Felipe Kast, Juan Antonio Coloma y nuevamente Luciano Cruz Coke defendieron la propuesta, señalando que “el expresidente Piñera no tuvo responsabilidad en ningún caso de derechos humanos”, por lo que “su figura amerita ser recordada como un mandatario eficaz y que pensó en el Chile grande”.

