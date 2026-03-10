Subsecretario de Redes Asistenciales confirmó que se instruyeron auditorías en siete servicios de salud

El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, confirmó que se instruyeron auditorías en siete servicios de salud para "entender cuáles generaron mayor incremento y por qué fue así".

La autoridad mencionó a La Tercera que "en 2025 instalamos un modelo de gestión financiera para recuperar la capacidad y la senda de eficiencia en el gasto que se había interrumpido durante la pandemia".

"El año pasado logramos aumentar la producción en un 7%, con una contención del gasto también inédita en nuestra historia. Ese mismo año tuvimos que inyectar alrededor de un billón de pesos en recursos adicionales al presupuesto de apertura de la red para mantener la continuidad operativa", indicó.

Y señaló que esa cifra "equivale más o menos al 10% del presupuesto operacional de la red y refleja la magnitud y lo persistentes que han sido estas presiones financieras".

El subsecretario detalló que "hay disparidades entre hospitales y servicios de salud. Son 29 servicios y cerca de 200 hospitales. Para entender por qué no se logró la misma eficiencia en producción, instruimos a los servicios que tuvieron mayor incremento de gasto a analizar las causas, si se trata de producción no reconocida o de problemas de gestión”.

En esta línea, la autoridad anunció que se instruyó auditorías en siete servicios de salud y explicó que “es para entender cuáles generaron mayor incremento y por qué fue así. Las auditorías son a nivel de servicio y luego cada uno analiza sus hospitales”.

