Sedini llama a apoyar el proyecto "Escuelas Protegidas": "El miedo, el golpe, la violencia no pueden seguir siendo protagonistas"

La ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, hizo un llamado a la oposición a respaldar el proyecto de ley de “Escuelas Protegidas” y el de Reconstrucción Nacional, con el propósito de garantizar la seguridad de los niños y combatir la violencia y, por otro lado, brindar beneficios sociales importantes a todos los chilenos, especialmente de clase media.

En el caso de la normativa que castiga los hechos de violencia en los colegios, dijo que “la violencia tiene tomado nuestros colegios y eso es algo inaceptable. Tenemos que adoptar medidas claras y es por eso que este proyecto es prioritario. Y es prioritario no solo para el Gobierno, sino que para las personas. Hemos visto el apoyo transversal que ha recibido este proyecto. ¿Por qué? Porque el miedo, el golpe, la violencia no pueden seguir siendo protagonistas de nuestras escuelas”.

Sobre el plan de Reconstrucción Nacional, señaló que, tal como dijo el Presidente, la iniciativa ingresará al Congreso para su tramitación esta semana. “Reconstruir y reactivar no son objetivos contrapuestos, sino parte de una misma estrategia. Este proyecto busca responder a las zonas afectadas, pero también generar más y mejores empleos y dar claves y señales a los sectores más perjudicados por la falta de oportunidades”, enfatizó.

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