SEC impulsa uso de IA para detectar productos eléctricos y de combustibles que ingresan a Chile sin certificación

Como parte de una profunda transformación digital, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dio a conocer sus recientes progresos en el uso de nuevas tecnologías. El objetivo central de esta modernización es optimizar el servicio entregado a los usuarios y robustecer el control sobre el rubro energético.

Dentro de las innovaciones más destacadas, el organismo implementó un mecanismo de inteligencia artificial diseñado para identificar precozmente artículos de combustible y eléctricos que cruzan las fronteras nacionales careciendo de la debida certificación.

El funcionamiento de este software se basa en el escrutinio de masivas cantidades de datos vinculados a las importaciones. A partir de esta revisión, el sistema emite avisos y ordena las labores de inspección basándose en el nivel de impacto y riesgo. Gracias a esta tecnología, los índices de certificación experimentaron un alza desde un 88% hasta un 95%. Además, los plazos para pesquisar irregularidades pasaron de demorar meses a convertirse en un modelo de vigilancia ininterrumpida.

Por otro lado, la entidad fiscalizadora creó un asistente virtual impulsado por IA generativa, cuyo propósito es guiar a las personas durante las etapas para postular al subsidio eléctrico. Durante las ventanas de postulación, esta plataforma logró canalizar más del 60% de las interrogantes ciudadanas. El bot proporciona contestaciones en lenguaje natural, de forma clara y oportuna, pudiendo renovar sus bases de datos en cuestión de minutos. Esto ha sido fundamental para evitar la sobrecarga de los canales tradicionales de atención.

El abanico de medidas tecnológicas también abarca el sector eléctrico mediante la puesta en marcha de sistemas automatizados para leer boletas y plataformas dedicadas a examinar los reclamos por facturación. Estas últimas facilitan el acceso a la información en tiempo casi real, mientras que la lectura automática ha perfeccionado la detección de inconsistencias y ha reducido de forma significativa los tiempos de revisión, entre otras ventajas.

Al evaluar estos avances, la superintendenta Marta Cabeza subrayó el valor de estas integraciones para el organismo. “La incorporación de inteligencia artificial en la SEC no solo responde a un desafío tecnológico, sino a un compromiso con la ciudadanía. Estas herramientas nos permiten fiscalizar mejor, anticiparnos a riesgos y entregar respuestas más rápidas y oportunas, siempre con el objetivo de resguardar que las personas cuenten con servicios energéticos seguros y de calidad”, enfatizó la autoridad.

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