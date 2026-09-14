SEC formula cargos contra Enel por medición irregular que podría afectar a más de 56 mil clientes en la región Metropolitana

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra Enel Distribución Chile por eventuales incumplimientos a la normativa eléctrica relacionados con medidores que continuaban registrando consumo de energía aun cuando no existían artefactos eléctricos conectados o en funcionamiento en las viviendas.

La investigación se inició a partir de denuncias por cobros excesivos presentadas por familias de viviendas sociales de la comuna de Pudahuel. En el marco de las fiscalizaciones, Enel informó a la SEC que había detectado esta anomalía en medidores de la marca Nansen, cuyo universo alcanzaría a más de 56 mil unidades instaladas en su zona de concesión.

Durante una inspección realizada por profesionales de la SEC en los condominios Las Golondrinas y El Laurel, ubicados en Pudahuel, se comprobó que algunos de estos medidores seguían avanzando y registrando energía, pese a que el interruptor general del tablero eléctrico del departamento se encontraba abierto. Esto significa que el equipo registraba consumos aunque las cargas eléctricas de la vivienda estaban completamente desconectadas.

La fiscalización también detectó que, después de conocerse la anomalía, brigadas de la empresa habían efectuado un nuevo conexionado del conductor neutro de algunos medidores, distinto al especificado técnicamente por el fabricante en su manual. Esta actuación se realizó pese a que la SEC había instruido a Enel presentar y ejecutar un plan de reemplazo de los equipos con anomalías.

Con estos antecedentes, la SEC formuló cargos a Enel, pues la empresa habría incumplido su obligación de asegurar que los consumos fueran correctamente medidos y facturados. En concreto, se habría cobrado a clientes sobre la base de registros generados por medidores que continuaban avanzando aun cuando no existía consumo en las viviendas. Además, después de conocer la anomalía, brigadas de la empresa habrían efectuado un nuevo conexionado de algunos equipos, distinto al especificado técnicamente por el fabricante en su manual, pese a que la SEC había instruido su reemplazo.

INSTRUCCIONES A ENEL

En una primera etapa, la SEC exigió a la distribuidora entregar los antecedentes técnicos de los medidores; identificar todos los puntos de consumo en los que se encuentran instalados; proporcionar el detalle histórico de las mediciones y facturaciones realizadas; y presentar y ejecutar un plan de acción para reemplazar la totalidad de los equipos con anomalías.

Frente a la gravedad de los antecedentes detectados en el transcurso de la investigación, la SEC instruyó a Enel Distribución suspender la facturación del servicio eléctrico a todos los clientes cuyos puntos de consumo estén asociados a medidores con las anomalías descritas. Esta suspensión deberá mantenerse hasta que los equipos sean reemplazados por medidores que registren correctamente el consumo y dicho reemplazo sea informado y verificado por la Superintendencia.

La empresa también deberá abstenerse de efectuar cortes de suministro a estos clientes por boletas o facturas impagas mientras se mantenga en curso el procedimiento administrativo. En caso de que ya se hayan realizado cortes, Enel deberá reponer inmediatamente el servicio eléctrico.

La Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, señaló que “las familias tienen derecho a recibir una facturación basada en consumos reales y correctamente medidos. No es aceptable que un equipo continúe registrando energía cuando no existe consumo en la vivienda, porque ello puede traducirse directamente en cobros que no corresponden”.

La autoridad agregó que “hemos instruido a Enel suspender la facturación asociada a estos medidores, no efectuar cortes por eventuales deudas y reemplazar los equipos con anomalías. La empresa debe identificar a todos los clientes involucrados y adoptar las medidas necesarias para corregir esta situación, mientras la SEC continúa desarrollando el procedimiento administrativo y las fiscalizaciones correspondientes”.

La formulación de cargos da inicio a un procedimiento sancionatorio en el cual Enel Distribución dispone de 15 días hábiles, contados desde la notificación, para presentar sus descargos. Una vez analizados esos antecedentes, la SEC determinará las responsabilidades y eventuales sanciones que correspondan.

Como parte de las diligencias desarrolladas, la SEC requirió a los organismos que participaron en la certificación y verificación de estos medidores la entrega de todos los antecedentes técnicos, certificados de aprobación, informes y registros de ensayo, verificaciones de exactitud y demás documentación necesaria para revisar la trazabilidad completa de dichos procesos.

Asimismo, como medida preventiva, la SEC prohibió transitoriamente la comercialización de los medidores marca Nansen, modelo N12U01, correspondientes a las partidas investigadas, y ordenó su retiro del comercio mientras se desarrolla la investigación.

La entidad indicó que continuará fiscalizando el cumplimiento de las instrucciones impartidas a Enel, especialmente la suspensión de la facturación, la prohibición de efectuar cortes de suministro y el reemplazo efectivo de los medidores con anomalías.

PURANOTICIA