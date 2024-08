Sebastián Sichel rectifica y aclara que alcaldesa Emilia Ríos si intentó contactarlo tras ser agredido en Ñuñoa

Los mensajes cruzados entre Sebastián Sichel, abanderado de Chile Vamos y la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (FA), luego que el pasado martes el candidato de oposición a la alcaldía en esa comuna fuese agredido mientras grababa el estado del alumbrado público luego del temporal, llegó a su fin, aunque antes hubo controversia pública.

Pese a que la jefa comunal dijo haberse comunicado personalmente con él “para manifestarle mi rechazo a este tipo de situaciones", el candidato de la oposición dijo en principio que esa comunicación nunca existió.

De hecho, el exministro insistió en ese punto en una entrevista en radio Agricultura, afirmando que "me preocupa, y voy a ser honesto, declaraciones como la alcaldesa que dice 'condeno la violencia, hablé personalmente con Sebastián'. No habló nunca conmigo, no me llamó. Esa deshonestidad me parece brutal".

Al conocer estas declaraciones, Ríos reaccionó contestando en su cuenta de X con capturas de pantalla de lo que envió a las 17:16 del martes 6 de agosto a la exautoridad.

"Lo lamento mucho, espero estés muy bien y no haya pasado a mayores. Por supuesto es algo que no avalo, cuenta con el apoyo municipal en lo que corresponda", decían los mensajes que no tuvieron respuesta del candidato de Chile Vamos.

"Lamento tener que hacer esto, pero acá tengo el pantallazo de cuando tomé contacto contigo intentando llamarte y los mensajes que te mandé para saber si estabas bien porque no contestaste”, escribió la autoridad comunal.

“Como alcaldesa tengo muchas responsabilidades, ese día, junto al equipo municipal estuvimos en terreno enfocados en la emergencia, preocupada de la gente que vive en Ñuñoa. Tal y como lo mencioné ese día, reafirmo mi compromiso con la democracia y mi condena a la agresión que sufriste", agregó.

Luego de esto Sichel publicó una aclaración, reconociendo que Ríos sí le escribió. "¡Nobleza Obliga! Revisando los WhatsApp que ingresaron el día de la agresión, efectivamente encontré los mensajes de Emilia Ríos. Quiero contribuir en una política honesta y seré el primero en reconocer un error", dijo el candidato, poniendo punto final a la controversia.

PURANOTICIA