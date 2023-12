Ruth Hurtado asegura que el Partido Republicano "está disponible para avanzar en reformas"

La secretaria general del Partido Republicano y exconvencional constituyente, Ruth Hurtado, reconoció que el resultado del plebiscito de este domingo es “una derrota electoral” para su sector, pero también “un alivio” para el país que ha transitado por un “paréntesis de incertidumbre” muy largo.

“Esperamos que el oficialismo cumpla la promesa de cerrar este proceso y enfocarse en las urgentes necesidades de la gente”, sostuvo Hurtado en entrevista con radio ADN, en la que defendió, sin embargo, la postura del partido en este proceso, endosando cierta responsabilidad en la opción adoptada al interior del Consejo Constitucional.

“Desde todos los sectores tratan de endosar este resultado al Partido Republicano, pero no podemos dejar de lado que el Consejo fue integrado por 50 miembros, de los cuales 17 de ellos el 7 de mayo decidieron ir por la opción ‘En Contra’ y no buscar ningún acuerdo para avanzar en una propuesta que recogiera todas las visiones, a la que se abrieron todos los espacios, en un proceso muy distinto al anterior. Pero vimos un sector permanentemente en contra a partir del resultado del 7 de mayo”, afirmó.

De todos modos refirmó la idea de que al final del proceso las ideas del partido se mantienen firmes, ahora instaladas con más fuerza gracias al proceso constitucional.

“El hacer cambiar al Gobierno, el hablar de temas de seguridad, de la defensoría de las víctimas, del control migratorio, también fue un gran avance en poner temas sobre la mesa que son importantes para la mayoría de los chilenos, cosa que el Gobierno no quería hablar y no le interesaba. En eso no hay una derrota porque nuestras ideas siguen ahí, trabajamos con mucha convicción y creemos que las ideas que propusimos en el texto eran buenas para Chile”, afirmó, junto con adelantar que en los días siguientes al interior de la colectividad se abordará en profundidad el tema.

“Haremos un análisis más profundo sobre las causas de la derrota electoral, pero vamos a seguir trabajando con mucha fuerza para ese Chile que la mayoría de los chilenos sueña: libre, grande, próspero, progresando, con seguridad, donde podamos caminar tranquilos por las calles, donde los niños puedan jugar en las plazas sin temor a recibir una bala loca o con un sicariato. Ese es el Chile que muchos sueñan y para eso seguiremos trabajando”, subrayó.

En ese sentido, Hurtado agregó que estarán “siempre disponibles, en cualquier reforma, para avanzar, pero que esa reforma sea lo mejor para Chile. En eso, el Partido Republicano está con los votos. Lo importante es que el Gobierno alinee a su sector".

"El oficialismo no ha estado siempre disponible para todo lo que ha necesitado en el Congreso. El Gobierno también tiene que hacer un mea culpa, alinear a su sector y todos trabajar para que a Chile le vaya bien. En eso el Partido Republicano está comprometido completamente para poder avanzar ”, cerró.

