Rojo Edwards: “Plantear que las cosas van a mejorar por una nueva Constitución, es simplemente falso"

El senador Rojo Edwards se refirió a su renuncia al Partido Republicano y manifestó que las razones tras esta decisión tienen relación con que la tienda “no entregó libertad de acción, y yo tengo que poder defender sin ataduras una cuestión que encuentro tan importante como la Constitución”.

En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario señaló que "lo que Chile quiere nunca fue una nueva Constitución, y por eso es que estamos ad portas del segundo fracaso".

"Entonces las urgencias sociales son de lo que tenemos que preocuparnos con más fuerza, más allá de nuestra ilusión constitucional. Y ha sido muy desconcertante para muchos republicanos, y así lo creo, que la Constitución no resuelve el problema de la vivienda, de la salud, seguridad”, manifestó.

En este sentido, aseguró que “plantear que las cosas van a mejorar por una nueva Constitución, para los dos lados, es simplemente falso".

De esta forma, Rojo Edwards sostuvo que pasaron de un partido “que se preocupaba por las urgencias sociales cien por ciento, que así fue entendido en la ciudadanía, a un partido que hoy adhiere de lleno a una ilusión constitucional".

El legislador planteó que su renuncia a Republicanos tiene que ver con que el partido, “lamentablemente, entre otras cosas, no entregó libertad de acción, y yo tengo que poder defender sin ataduras una cuestión que encuentro tan importante como la Constitución”.

“Hay muchos militantes Republicanos que no están con la posición republicana y que se lamenta que no se haya decretado libertad de acción para poder en este caso la libertad que no está siendo bien defendida en el texto”, acotó.

En esta línea, subrayó que "vamos a ver qué pasa con los votantes republicanos, porque nuestro sector va a pasar de un 62% a probablemente un 40%; entonces la pregunta es quién es ese 20% que votó por nosotros, tanto por el Rechazo como para el Consejo Constitucional".

Por otro lado, comentó que su renuncia además tiene relación con "generar un movimiento que sea de corte libertario, republicano y de defensa de la chilenidad, para poder defender a Chile", esto dado que, a su juicio, "todas las derechas están siendo demasiado socialistas".

En cuanto a este movimiento, detalló que tendría como ideas "la libertad, la defensa de la propiedad privada, la autonomía, el valor del trabajo, la defensa de la vida, la igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades y libertad de pensamiento, son bases para un movimiento que espero que en Chile le pueda ir bien".

