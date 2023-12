Rodolfo Carter contesta crítica del Contralor a su plan de seguridad: "Uno esperaría un poquito más de rigor"

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a las declaraciones del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, quien afirmó que los estados de emergencias comunal decretados en La Reina y La Florida no tienen un marco legal que los habilite.

"No existe en el ordenamiento jurídico chileno una institución o una categoría como un estado de emergencia local o comunal a propósito de una situación de inseguridad pública producto de la criminalidad. Eso no existe", comentó Bermúdez en CNN Chile.

Al respecto, en conversación con Tele13 Radio, Carter sostuvo que los “jueces hablan por sus sentencias y los contralores hablan a través de sus dictámenes, no a través de entrevistas de televisión. Un abogado del prestigio de Jorge Bermúdez lo sabe”.

En esta línea, el jefe comunal manifestó que "primero que nos pidan el decreto, que lo revisen, que lo estudien y que después se pronuncien. Yo estoy seguro de que después de que lo revise se va a dar cuenta de que por ejemplo nosotros tomamos la salvedad de renunciar a la contratación directa, que es típico de las emergencias municipales”.

“Para evitar cualquier mal entendido las licitaciones acá se mantienen normales como en cualquier proceso y lo que estamos haciendo son temas operativos básicamente", complementó.

Asimismo, señaló que el contralor “está diciendo algo de perogrullo. Evidentemente las municipalidades no tienen un estado de excepción constitucional de emergencia”.

“Nosotros no ponemos toques de queda, no podemos registrar gente en las calles, no podemos censurar a la prensa ni registrar la correspondencia, como sí permite un estado de excepción constitucional. Lo que genera una declaración de emergencia comunal es operativamente redireccionar recursos y redireccionar personas para poder salir a la calle", agregó.

En ese sentido, expresó que "el contralor ya se va. La opinión pública tendrá su opinión, la historia escribirá cómo fue su gestión. Lo que uno espera del garante de la regularidad de los actos administrativos del país es que no opine a través de una entrevista, sino que, a través de un pronunciamiento, a través de un dictamen que nos dé garantías a todo, porque eso es lo que hace que los países sean serios y que las instituciones funcionen".

"Evidentemente podrá haber sido una opinión somera, él mismo lo dice, no ha leído el decreto y obviamente todos tienen derecho a tener opinión, pero cuando se tiene ese nivel de autoridad, lo que uno esperaría es un poquito más de rigor, no ser tan precipitado y segundo entender de qué lado estamos. Acá nadie está pretendiendo inventar una República paralela ni cuerpos armados", acotó.

Finalmente, el alcalde planteó que no quiere “policías armadas y he dicho que tenemos que colaborar con la policía y con el Estado ¿Qué tiene eso de peculiar y de raro?”.

“Lo único que estoy diciendo yo es que es tal el nivel de desastre que tenemos hoy día que cada Municipalidad e institución tiene que poner lo mejor de sí para salvar vidas y evitar que sigan muriendo niños como lo que ocurrió en Padre Hurtado", sentenció.

