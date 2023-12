RN arremete tras salida de Ricardo Trincado del Minvu: "El Gobierno sí sabía mucho antes acerca del escándalo del «Caso Convenios»"

Diversas reacciones provocó la renuncia de Ricardo Trincado, jefe del Departamento de Asentamientos precarios tras conocerse que visó el informe del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras.

La oposición arremetió con todo contra el Gobierno y el diputado José Miguel Castro (RN) dijo que esto "solo deja entrever que el Gobierno sí sabía mucho antes acerca del escándalo del «Caso Convenios». La salida debe también coincidir con salidas y con sumarios a distintas personas del ministerio. No es posible que solamente la gente de Antofagasta haya sabido de este tema”.

“Es por eso que el ministro Montes debe ir mucho más allá para no considerar una acusación constitucional o cualquier otra línea que pudiésemos tomar como parlamento", complementó.

Por su parte, el DC Eric Aedo señaló que "el Gobierno dijo que Ricardo Trincado no era asesor del ministro y que no tenía nada que ver con este caso de convenios. Sin embargo, hoy día ha quedado de manifiesto, a raíz de esta solicitud de renuncia de Trincado, que realmente el Gobierno no estaba diciendo la verdad”.

“Basta de estas improvisaciones, basta ya de toda esta situación que ha quitado el foco de atención en lo que debe ser importante para el Minvu, que es entregar soluciones habitacionales a quienes no la tienen", argumentó.

Aedo también sostuvo que “yo creo que lo mejor es que definitivamente se le pida la renuncia a muchos seremis a lo largo del país o que, en definitiva el propio ministro Montes evalúe ya su permanencia en el cargo".

No obstante, Jaime Araya (IND-PPD) salió a defender a Montes e indicó que Trincado "no fue capaz de calibrar la gravedad de la información que recibió en sus manos y tampoco ponerla a disposición del ministro como correspondía. Me parece que gente con esas características no puede ocupar cargos con tanta relevancia en la administración pública".

“Me parece abusivo seguir cargando sobre los hombros del ministro la responsabilidad de cada una de las cosas con Democracia Viva. El ministro Montes ha demostrado su compromiso con la verdad, que se esclarezca todo y su lucha frontal contra la corrupción", añadió.

Para Araya pedir la salida de Montes "es injusto y de la pequeña política, para sacar dividendos pequeños".

Por su parte, el jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, dijo que Montes "ha perseguido todas las responsabilidades de los funcionarios, ha actuado de la manera más correcta y pedir su renuncia es un acto de la politiquería más miserable".

PURANOTICIA