Rincón descarta pacto electoral con la oposición: "Solo nos estamos pronunciando frente a un texto"

La senadora Ximena Rincón, presidenta del Partido Demócratas, anunció el jueves pasado la postura A Favor de la colectividad en el plebiscito.

En entrevista con La Tercera, explicó las razones para dar su apoyo al texto constitucional y mencionó que la propuesta nace de 12 principios, acordados por casi todas las fuerzas políticas, salvo el Partido Republicano.

“Una Constitución es un pacto. No es mi visión particular. Es un acuerdo donde todos cedemos. No hay una Constitución que sea perfecta a mis ojos o a tus ojos. No hay Constitución pétrea. Chile tiene que cerrar el debate constitucional. Cuando escuchamos al oficialismo, desde la presidenta del PS hasta los líderes del Frente Amplio, que si gana el ‘En contra’ no habrá un nuevo proceso en este gobierno, bueno, uno dice hay que cerrar este debate”, dijo.

Consultada por el llamado del expresidente Sebastián Piñera a conformar una nueva coalición, respondió que "nosotros le hemos dicho que no nos tironee, de manera clara y categórica. Aquí no hay pacto electoral, solo nos estamos pronunciando frente a un texto. Y en esta instancia coincidimos con otros. Ojo, los que están en contra coinciden con el extremo de republicanos. ¿Ellos son republicanos?".

"Nosotros tampoco estamos pidiendo que nos acepten en ningún lado. Vamos a generar una opción de centro, porque no ha tenido representación en las últimas decisiones, porque la DC dejó la defensa de ese centro y se fue a la izquierda", añadió.

También expresó que "las definiciones electorales ya se están tomando. El Frente Amplio, el Socialismo Democrático, la DC, el PC ya tomaron una definición política y van a ir juntos en las próximas elecciones. Mi partido no va a ir en un pacto con el Frente Amplio ni el PC, como tampoco va a ir en un pacto con los republicanos, porque no nos interpretan".

