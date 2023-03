Ricardo Lagos y exfrentista Jorge Mateluna: "No entiendo cómo este señor fue indultado de nuevo"

El expresidente Ricardo Lagos Escobar se refirió este lunes al debate por los indultos que se está dando en el Tribunal Constitucional, a propósito de los requerimiento presentados por senadores de oposición.

Específicamente, Lagos en entrevista con La Segunda, apuntó durante su gobierno le tocó indultar al exfrentista Jorge Mateluna, señalando que en esa época estableció ciertos requisitos, por ejemplo que "no podía ser indultado en una segunda ocasión. No entiendo cómo, en consecuencia, este señor Mateluna fue indultado de nuevo".

Ante la consulta de las precauciones que debe tomar un Presidente cuando indulta y qué riesgos políticos implica el hacerlo, Lagos señaló que se permitió modificar una norma para que "aquel que ya fue indultado una vez no puede ser indultado de nuevo. Es el señor que salió a la palestra con esta situación, me preguntaron", complementó.

"Lo que también propuse en su momento es que la facultad del indulto debiera estar más vinculada al Poder Judicial, que son los que tienen los antecedentes de las personas, y no a aquel que hace de Príncipe moderno, que se llama Presidente de la República o Primer Ministro", agregó Lagos.

Sobre si se logró paz social con los indultos o si es que se justfican con ese motivo, el exmandatario indicó que el fondo es que "este país está enrabiado, unos con otros, como nunca lo he conocido en mi vida (...) porque hemos tenido temas sociales que se han postergado por mucho tiempo. (...) Usted no puede mantener un país en donde la expresión tributaria sea el 20% del PIB y tiene un país que dobló el per cápita. Esa es mi explicación (cuando dicen) que el país está creciendo mucho y a mí no me ha llegado nada", sentenció.

Por último, acerca del debate constitucional, Lagos afirmó que "se aprendió la lección y ahora lo que ha ocurrido es positivo. Vamos a tener una Constitución adecuada al país y el ejemplo que ha quedado en la Comisión Experta. (...) Creo que por la composición de esas personas, hay una madurez muy grande de las responsabilidades que hay. Entiendo perfectamente que la gente y la gran mayoría perdió el interés porque tenemos temas más apremiantes (...)".

