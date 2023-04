Región de Valparaíso es tercera en muertes por cáncer en Chile: cada 100 mil habitantes, 169 fallecieron por esta patología el 2022

La Tasa Ajustada de Mortalidad (TAM) por cáncer en la región de Valparaíso llegó a 169,48 durante el año 2022. Así lo dio a conocer la Fundación Arturo López Pérez (FALP), lo que significa que por cada 100 mil habitantes, 169 perdieron la vida producto de esta patología. Este alarmante indicador posiciona tristemente a la Quinta Región en el tercer lugar a nivel nacional con mayor incidencia, superada sólo por Ñuble y Los Ríos.

También se informó que los cánceres que más fallecimientos provocan en la región de Valparaíso son los de pulmón, de estómago y colorrectal. En ese sentido, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud, dio cuenta que Valparaíso es la región con mayor mortalidad por cáncer colorrectal, con una TAM de 21,65. Es decir, por cada 100 mil habitantes, 22 perdieron la vida por esta causa.

Entre 2021 y 2022, la región registró más de 820 decesos, de los cuales el 53% correspondió a hombres y el 47% a mujeres. Las comunas donde se registró el mayor número de decesos por cáncer colorrectal fueron Viña del Mar, 21%, Valparaíso, 18%, Quilpué, 9%, Villa Alemana, 7%, Quillota, 6%, San Felipe, 5% y San Antonio con el 4%, respectivamente. En cuanto a rango etario, el 54% de las muertes se produjo en hombres y mujeres entre los 70-89 años, seguido por un 32% entre los 50-69 años.

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

Frente a esta triste realidad, y con el fin de lograr una alianza público-privada que permita acortar las listas de espera de pacientes oncológicos, la Comisión de Salud del Consejo Regional (Core) de Valparaíso recibió a personeros de la Fundación Arturo López Pérez para que expusieran su propuesta de programa oncológico, que incluye un proyecto de Instituto Oncológico para la región de Valparaíso, un edificio totalmente equipado, con capacidad diagnóstica y tratamiento del cáncer.

"Estamos muy contentos con la posibilidad de establecer una colaboración público-privada con el Gobierno Regional, y se está conversando principalmente en tres áreas: poder reducir las listas de espera de pacientes que llevan mucho tiempo; mejorar la información de los pacientes, ya que hay un déficit de calidad de la información de las personas que están en lista de espera; y la formación de capital humano, pues la idea es trabajar con anterioridad en la capacitación de todo el personal, los especialistas y el equipo de salud", manifestó Cristián Ayala, gerente general de la FALP.

Junto a revelar que cada tres horas muere un paciente oncológico en la región de Valparaíso, el core Roy Crichton, presidente de la Comisión de Salud, sostuvo que "no podemos seguir esperando al Estado, que ha abandonado a nuestra región respecto a la salud pública. Aquí no hay seguimiento, no hay atención y las listas de espera son sustantivas". También señaló que en la zona hay 18 mil pacientes oncológicos.

"Lo que buscamos es explorar todas las posibilidades de resolver la situación, y en este contexto, la Fundación Arturo López Pérez está construyendo un edificio en Viña del Mar, con una inversión de US$ 70 millones, con la tecnología más moderna de Sudamérica. Nosotros como consejeros regionales, transversalmente, queremos apoyar esta iniciativa y ver de qué forma podemos bajar urgentemente las listas de espera, para poder salvar vidas", añadió la autoridad regional.

Por último, el core Manuel Millones concluyó diciendo que tras exposición del Colegio Médico, "concordamos la necesidad de un observatorio del cáncer en el territorio", además de incorporar la educación sanitaria en el convenio con la FALP.

