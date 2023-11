Rector de la UC por plebiscito: "El texto es positivo, no hay retroceso respecto de Constitución actual

Ignacio Sánchez admitió que "no veo luces rojas como vi en el proceso anterior. Hay aspectos de derechos sociales importantes que no están en la Constitución actual. Hay protección del derecho a la vida, de la libertad religiosa, que no estaban en la propuesta anterior", dijo