Quiroz valora aprobación de los tres vetos de la megarreforma y asegura que "es un resultado muy maduro del Congreso"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la aprobación en el Senado de los tres vetos supresivos a la megarreforma, destacó la votación sobre el pago a 30 días a las pymes y expresó confianza en que el Tribunal Constitucional fallará a favor del Gobierno en los requerimientos presentados por la oposición contra el proyecto.

“Creo que es un resultado muy maduro del Congreso y me voy muy conforme”, partió comentando en punto de prensa.

Y particularmente sobre la votación relacionada con el pago a 30 días a las pymes, señaló que “valoro mucho y creo que es una reflexión muy profunda, porque hubo muchos votos que fue mucho más allá del oficialismo, que se abstuvieron o apoyaron, porque hay una legítima duda de que esto se pueda arreglar por medio de un simple artículo”.

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Quiroz también comentó el inicio de los alegatos ante el Tribunal Constitucional por los requerimientos presentados por la oposición contra disposiciones de la megarreforma.

“El TC es muy relevante dentro de nuestro ordenamiento jurídico y económico. Mañana se va a pronunciar sobre las normas que fueron impugnadas”, aseguró.

Y finalizó comentando que “tenemos plena confianza en que vamos a tener un resultado positivo porque las normas son plenamente coherentes con nuestro ordenamiento constitucional”.

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