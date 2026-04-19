Pulso Ciudadano: Desaprobación a gestión del Presidente José Antonio Kast sube a un 53,3%

El estudio también midió la percepción sobre el gabinete, cuya aprobación se situó en 27%, mientras que la desaprobación llegó a 59,5%, el nivel más alto desde el inicio del gobierno.
La última edición de la encuesta Pulso Ciudadano, publicada este domingo, reveló que el respaldo al Presidente José Antonio Kast alcanzó el 33,3%, lo que representa una baja de 1,4 puntos respecto al sondeo anterior.
En contraste, la desaprobación subió a 53,3%, con un incremento de 4,6 puntos. Un 13,4% de los encuestados declaró no saber cómo evaluar la gestión presidencial.
El estudio también midió la percepción sobre el gabinete, cuya aprobación se situó en 27%, mientras que la desaprobación llegó a 59,5%, el nivel más alto desde el inicio del gobierno.
En comparación con el primer mes de la administración de Gabriel Boric, Kast supera en aprobación (27,8% frente a 33,3%), pero registra una desaprobación más elevada (51,0% frente a 53,3%). Respecto al gabinete, el de Boric alcanzaba 24,1% de aprobación y 56,3% de desaprobación.
CONTROVERSIA POR ALMUERZO EN LA MONEDA
La encuesta incluyó una pregunta sobre el almuerzo privado realizado por el Presidente junto a cerca de 70 excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda. Un 46,5% de los consultados consideró el hecho “grave”, mientras que un 31,8% lo calificó como “poco grave o no grave” y un 21,7% lo evaluó como “ni grave ni no grave”.
Otro aspecto abordado fue la percepción ciudadana respecto a la llamada “Ley Miscelánea”, proyecto que propone cambios simultáneos en áreas como impuestos, economía y reconstrucción. Un 35,4% manifestó estar en desacuerdo con este tipo de normas, un 32,7% se mostró de acuerdo y un 31,8% declaró no tener una postura definida.
REACCIÓN A LA CADENA NACIONAL
La iniciativa fue presentada el 15 de abril en la primera cadena nacional del Presidente Kast. Según el sondeo, un 55,6% de los encuestados tuvo exposición al mensaje -ya sea viéndolo, escuchándolo o leyéndolo-, mientras que un 44,4% no lo hizo. Entre quienes sí lo recibieron, un 40,5% evaluó los anuncios como “muy buenos o buenos”, un 31% como “regulares” y un 28,5% como “malos o muy malos”.
Los resultados de Pulso Ciudadano reflejan un escenario de creciente desaprobación hacia el Presidente y su gabinete, acompañado de percepciones críticas sobre gestos políticos y proyectos legislativos. La encuesta muestra un clima de polarización en la ciudadanía respecto a las decisiones del Ejecutivo.
PURANOTICIA