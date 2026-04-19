Pulso Ciudadano: Desaprobación a gestión del Presidente José Antonio Kast sube a un 53,3%

La última edición de la encuesta Pulso Ciudadano, publicada este domingo, reveló que el respaldo al Presidente José Antonio Kast alcanzó el 33,3%, lo que representa una baja de 1,4 puntos respecto al sondeo anterior.

En contraste, la desaprobación subió a 53,3%, con un incremento de 4,6 puntos. Un 13,4% de los encuestados declaró no saber cómo evaluar la gestión presidencial.

El estudio también midió la percepción sobre el gabinete, cuya aprobación se situó en 27%, mientras que la desaprobación llegó a 59,5%, el nivel más alto desde el inicio del gobierno.

En comparación con el primer mes de la administración de Gabriel Boric, Kast supera en aprobación (27,8% frente a 33,3%), pero registra una desaprobación más elevada (51,0% frente a 53,3%). Respecto al gabinete, el de Boric alcanzaba 24,1% de aprobación y 56,3% de desaprobación.

CONTROVERSIA POR ALMUERZO EN LA MONEDA

La encuesta incluyó una pregunta sobre el almuerzo privado realizado por el Presidente junto a cerca de 70 excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda. Un 46,5% de los consultados consideró el hecho “grave”, mientras que un 31,8% lo calificó como “poco grave o no grave” y un 21,7% lo evaluó como “ni grave ni no grave”.

Otro aspecto abordado fue la percepción ciudadana respecto a la llamada “Ley Miscelánea”, proyecto que propone cambios simultáneos en áreas como impuestos, economía y reconstrucción. Un 35,4% manifestó estar en desacuerdo con este tipo de normas, un 32,7% se mostró de acuerdo y un 31,8% declaró no tener una postura definida.

REACCIÓN A LA CADENA NACIONAL

La iniciativa fue presentada el 15 de abril en la primera cadena nacional del Presidente Kast. Según el sondeo, un 55,6% de los encuestados tuvo exposición al mensaje -ya sea viéndolo, escuchándolo o leyéndolo-, mientras que un 44,4% no lo hizo. Entre quienes sí lo recibieron, un 40,5% evaluó los anuncios como “muy buenos o buenos”, un 31% como “regulares” y un 28,5% como “malos o muy malos”.

Los resultados de Pulso Ciudadano reflejan un escenario de creciente desaprobación hacia el Presidente y su gabinete, acompañado de percepciones críticas sobre gestos políticos y proyectos legislativos. La encuesta muestra un clima de polarización en la ciudadanía respecto a las decisiones del Ejecutivo.

PURANOTICIA